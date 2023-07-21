В одном из двух своих фильмов 2022 года, «Дом тьмы», режиссер Нил Лабют сделал ставку на жанр хоррора. По всей видимости, он решил продолжить. Оба фильма, как и большинство проектов Лабута, исследуют механику власти, сходства и различия между мужчинами и женщинами, а также опасные стороны интимной близости. Фильм станет достойным дополнением к невероятной фильмографии известного постановщика.

Лабют дал понять, что новый фильм вдохновлен такими картинами, как «Соломенные псы» и «Ты следующий». Последний фильм, по всей видимости, установил новый стандарт для такого рода картин.

Главную героиню сыграла Мэгги Кью, которой не привыкать к экшен-сценам. Ранее она появлялась в фильмах «Обнаженное оружие», «Миссия невыполнима III» и «Живи свободным или крепким орешек». Она также снялась в сериале The CW «Никита», который транслировался 4 сезона.

Съемки проходили в апреле 2022 года в самом сердце штата Калифорния – Лос-Анджелесе.

Мировая премьера картины прошла в США 21 июля 2023 года. Также фильм доступен в цифровом формате.