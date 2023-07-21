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Постер фильма Девичник: Убойная ночь
5.8
Девичник: Убойная ночь - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Девичник: Убойная ночь
5.8

Девичник: Убойная ночь

, 2023
Fear the Night
США / боевик, триллер / 18+
Боевик о женщине-ветеране иракской войны, вынужденной встать на защиту своих подруг
Трейлеры
Постер фильма Девичник: Убойная ночь
5.8
Девичник: Убойная ночь - Дублированный трейлер
Девичник: Убойная ночь  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В одном из двух своих фильмов 2022 года, «Дом тьмы», режиссер Нил Лабют сделал ставку на жанр хоррора. По всей видимости, он решил продолжить. Оба фильма, как и большинство проектов Лабута, исследуют механику власти, сходства и различия между мужчинами и женщинами, а также опасные стороны интимной близости. Фильм станет достойным дополнением к невероятной фильмографии известного постановщика.

Лабют дал понять, что новый фильм вдохновлен такими картинами, как «Соломенные псы» и «Ты следующий». Последний фильм, по всей видимости, установил новый стандарт для такого рода картин.

Главную героиню сыграла Мэгги Кью, которой не привыкать к экшен-сценам. Ранее она появлялась в фильмах «Обнаженное оружие», «Миссия невыполнима III» и «Живи свободным или крепким орешек». Она также снялась в сериале The CW «Никита», который транслировался 4 сезона.

Съемки проходили в апреле 2022 года в самом сердце штата Калифорния – Лос-Анджелесе.

Мировая премьера картины прошла в США 21 июля 2023 года. Также фильм доступен в цифровом формате.

 

Восемь девушек отправляются на девичник на отдаленной ферме в Калифорнийских холмах. Во время вечеринки злоумышленники в масках окружают дом и начинают обстреливать гостей. Одна из тусовщиц Тесс, ветеран иракской войны, которая преодолевает свои травмы и борется с трудностями в общении с людьми, берет на себя руководство в противостоянии нападающим и пытается защитить себя и других в эту темную ночь.

В ролях

Мэгги Кью
Мэгги Кью
Tess
Кэт Фостер
Кэт Фостер
Beth
Джеймс Карпинелло
Джеймс Карпинелло
Джиа Кроватин
Джиа Кроватин
Mia
Хайди Куан
Хайди Куан
Rose
Трэвис Хаммер
Трэвис Хаммер
Perry
Brenda Meaney
Bridget
Ито Агайере
Noelle
Kirstin Leigh
Esther
Кейлин Даррел Джонс
Кейлин Даррел Джонс
Alfonse
Roshni Shukla
Divya
Режиссер Нил ЛаБут
Сценарист Нил ЛаБут, Лукас Джарач
Композитор Adam Bosarge
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 июля 2023
Премьера в мире 21 июля 2023
Дата выхода
27 июля 2023 Россия МВК
14 августа 2023 Азербайджан 18+
27 июля 2023 Болгария
7 октября 2024 Дания
1 ноября 2023 Индонезия
10 августа 2023 Казахстан 18+
10 августа 2023 Кыргызстан 16+
27 июля 2023 Молдавия
26 октября 2023 ОАЭ TBC
27 июля 2023 Таджикистан
10 августа 2023 Узбекистан 18+
Сборы в мире $29 811
Производство BondIt Media Capital, Quiver Distribution
Другие названия
Fear the Night, Teme A La Oscuridad, A rettegés éjszakája, Hirmude öö, Noite Sangrenta, Ölüm gecesi, Бентежна ніч, Девичник: Убойная ночь, フィアー・ザ・ナイト, Geceden Korkun, レディ・サバイブ, Noche Sangrienta

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 16 голосов
4.9 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Девичник: Убойная ночь - Дублированный трейлер
Девичник: Убойная ночь Дублированный трейлер
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