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Бездельники 3
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Fukrey 3

Бездельники 3, 2023

2023 / Индия
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Год выпуска 2023
Премьера в России 28 сентября 2023
Премьера в мире 28 сентября 2023
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Мригхдип Ламба
В ролях
Али Фазал
Али Фазал
Панкадж Трипати
Фархан Ахтар
Рича Чадха
Пулкит Самрат
Все актеры и съемочная группа
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