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Бездельники 3
Fukrey 3
Бездельники 3, 2023
2023 / Индия
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Жанр:
комедия
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Год выпуска
2023
Премьера в России
28 сентября 2023
Премьера в мире
28 сентября 2023
Прокатчик
Indian Films
Режиссер
Мригхдип Ламба
В ролях
Али Фазал
Панкадж Трипати
Фархан Ахтар
Рича Чадха
Пулкит Самрат
Все актеры и съемочная группа
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