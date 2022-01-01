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Рок Дог 3
Rock Dog 3 Battle the Beat
Рок Дог 3, 2022
2022 / США / Китай
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Энтони Белл
В ролях
Эшли Болл
Эндрю Фрэнсис
Кэтлин Барр
Все актеры и съемочная группа
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