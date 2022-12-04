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Постер мультфильма Приключения аргонавтов
6.7
Приключения аргонавтов - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Приключения аргонавтов
6.7

Приключения аргонавтов

, 2022
Pattie et la colère de Poséidon
Франция / приключения, анимация, комедия / 18+
Мультфильм о захватывающем путешествии кота и мыши из Древней Греции
Трейлеры
Постер мультфильма Приключения аргонавтов
6.7
Приключения аргонавтов - Дублированный трейлер
Приключения аргонавтов  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Премьера состоялась 26 октября 2022 года на Кинофестивале в Монпелье, Франция.

Мультфильм снят на основе известной древнегреческой легенды о плавании на корабле «Арго» в Колхиду, осуществленном командой храбрецов под руководством Ясона. Они отправились туда, чтобы вернуть на родину золотое руно – шкуру волшебного барана.

Музыкальное сопровождение сочинил композитор Оливье Кюссак, который ранее работал в проекте «Приключения Пильи».

Среди актеров, озвучивавших героев анимационной ленты, легендарный французский актер Пьер Ришар (комедии «Высокий блондин в черном ботинке», «Невезучие») и популярный Паскаль Касанова (сериал «Кандис Ренуар»).

Ссоры мультипликационных героев являются пародией на конфликты олимпийских богов, столь знакомые по «Илиаде» и «Одиссее».

Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.

В ролях

Кэйси Чейз
Pattie
Кристоф Лемуан
Sam
Эммануэль Кюртиль
Chickos
Мишель Туро
Jason
Эммануэль Гариджо
Apollon
Frantz Confiac
Bernardo
Жером Паувелс
Vito
Жером Паувелс
Vito
Барбара Тиссье
Aphrodite
Пол Борн
Poséidon
Valérie Siclay
Héra
Режиссер Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
Сценарист Дэвид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
Композитор Оливье Кюссак
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 мая 2023
Премьера в мире 4 декабря 2022
Дата выхода
30 марта 2023 Россия Вольга
6 апреля 2023 Австралия G
16 марта 2023 Азербайджан 6+
13 марта 2025 Аргентина ATP
3 ноября 2023 Болгария
9 ноября 2023 Бразилия L
10 февраля 2023 Великобритания U
3 марта 2023 Вьетнам
15 августа 2024 Германия 0
23 февраля 2023 Греция K
20 апреля 2023 Грузия PG
15 октября 2023 Дания A
26 сентября 2023 Израиль All
10 февраля 2023 Ирландия G
12 мая 2023 Испания A
9 февраля 2023 Италия T
20 апреля 2023 Казахстан 6+
30 марта 2023 Кыргызстан
28 апреля 2023 Латвия U
28 апреля 2023 Литва V
6 марта 2025 Мексика AA
30 марта 2023 Молдавия 0
28 июля 2023 Норвегия A
2 марта 2023 ОАЭ 18TC
3 ноября 2023 Польша
29 сентября 2023 Румыния o.A.
5 апреля 2024 США PG
19 октября 2023 Сербия
3 ноября 2023 Таджикистан
20 апреля 2023 Узбекистан 6+
26 января 2023 Украина
28 июля 2023 Финляндия Tulossa
25 января 2023 Франция
11 мая 2023 Хорватия
19 октября 2023 Черногория
11 мая 2023 Чехия U
23 января 2025 Чили TE
26 июля 2023 Швеция Btl
21 сентября 2023 Южная Корея All
Сборы в мире $15 465 580
Производство TAT Productions, Apollo Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Pattie et la colère de Poséidon, Epic Tails, Argonuts, Pattie y la furia de Poseidón, Приключения аргонавтов, Apró hősök: Kalandos vizeken, Argonautas, Argonautas: Heróis do Olimpo, Argonauterne - Mission Olympus, Argonauții: Povești șoricești, Argonautu piedzīvojumi, Argonuts - Missione Olimpo, Chuột Nhí và Sứ Mệnh Thần Biển, Die wilden Mäuse, Dom små hjältarna, Drevna mišologija, Kahraman Kuyruklar, Kattan 'Alei'hem, Legenden om de små heltene, Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství, Nina: A Heroína dos Sete Mares, Pati i klątwa Posejdona, Patti y la furia de Poseidón, Petsi iš Argo, Taru pienistä sankareista, Väikesed kangelased, Αργοναύτες: Η οργή του Ποσειδώνα, Аргонатси: Нова Легенда, Argonauts, Pattie en de Toorn van Poseidon

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 22 голоса
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2416 В жанре «приключения»  474 В жанре «анимация»  303 В жанре «комедия»  603 В фильмах Франции  168 В фильмах 2022 года  75
Обновлено 13 августа 2026

Трейлеры мультфильма

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Приключения аргонавтов - Дублированный трейлер
Приключения аргонавтов Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Приключения аргонавтов

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделились. Сильные стороны: забавные герои и юмор, олимпийские боги подаются в доступной форме для детей, что вызывает улыбку у взрослых. Слабые стороны: сюжет местами несвязный, проработка логики поверхностная. Общая оценка зрителей: это легкое семейное развлечение. Рекомендовано детям и взрослым, ищущим простой юмор и приятную атмосферу.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Наталья Воронина 26 марта 2023, 17:45
Не зацепило совсем. Мне показалось, что нескладный сюжет, местами отсутствие логики и Боги Олимпа, которые потешаются над людьми делают этот… Читать дальше…
kimo777 12 апреля 2023, 10:47
Забавный мультик с симпатичными героями. Олимпийские боги, для которых наш мир - что-то среднее между телесериалом и компьютерной игрой - зачет! Детям точно понравится, взрослые тоже посмеются.
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