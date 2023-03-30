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Приключения аргонавтов
Pattie et la colère de Poséidon
Приключения аргонавтов, 2022
2022 / Франция
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
30 марта 2023
Премьера в мире
30 марта 2023
Прокатчик
Вольга
Режиссер
Дэвид Ало
В ролях
Кэйси Чейз
Кристоф Лемуан
Эммануэль Кюртиль
Мишель Туро
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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