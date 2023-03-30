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Приключения аргонавтов Приключения аргонавтов
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Pattie et la colère de Poséidon

Приключения аргонавтов, 2022

2022 / Франция
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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 марта 2023
Премьера в мире 30 марта 2023
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвид Ало
Дэвид Ало
В ролях
Кэйси Чейз
Кристоф Лемуан
Эммануэль Кюртиль
Мишель Туро
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Приключения аргонавтов 1 постер
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