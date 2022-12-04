Приключения аргонавтов, 2022

Премьера состоялась 26 октября 2022 года на Кинофестивале в Монпелье, Франция.

Мультфильм снят на основе известной древнегреческой легенды о плавании на корабле «Арго» в Колхиду, осуществленном командой храбрецов под руководством Ясона. Они отправились туда, чтобы вернуть на родину золотое руно – шкуру волшебного барана.

Музыкальное сопровождение сочинил композитор Оливье Кюссак, который ранее работал в проекте «Приключения Пильи».

Среди актеров, озвучивавших героев анимационной ленты, легендарный французский актер Пьер Ришар (комедии «Высокий блондин в черном ботинке», «Невезучие») и популярный Паскаль Касанова (сериал «Кандис Ренуар»).

Ссоры мультипликационных героев являются пародией на конфликты олимпийских богов, столь знакомые по «Илиаде» и «Одиссее».