Приключения аргонавтов, 2022

Премьера состоялась 26 октября 2022 года на Кинофестивале в Монпелье, Франция.
Мультфильм снят на основе известной древнегреческой легенды о плавании на корабле «Арго» в Колхиду, осуществленном командой храбрецов под руководством Ясона. Они отправились туда, чтобы вернуть на родину золотое руно – шкуру волшебного барана.
Музыкальное сопровождение сочинил композитор Оливье Кюссак, который ранее работал в проекте «Приключения Пильи».
Среди актеров, озвучивавших героев анимационной ленты, легендарный французский актер Пьер Ришар (комедии «Высокий блондин в черном ботинке», «Невезучие») и популярный Паскаль Касанова (сериал «Кандис Ренуар»).
Ссоры мультипликационных героев являются пародией на конфликты олимпийских богов, столь знакомые по «Илиаде» и «Одиссее».
Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.
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