Байки на Хэллоуин, 2022

Полиция города Эль Пасо прибывает на место преступления, больше похожем на бойню – в доме, обнаружены 27 мертвецов и один чудом выживший бродяга. Доставленный в участок, он подвергается допросу двух скептично настроенных следователей. Незнакомец называет себя «Путешественником» и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. По его словам, учиненная резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если он не будет освобожден. В качестве доказательства он приводит зловещие и причудливые истории своего соприкосновения со злом. Пока детективы колеблются, роковой час приближается…