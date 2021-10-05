История слепого художника, обладающего невероятным даром писать портреты людей по их голосам. Однажды его задерживает полиция по подозрению в совершении преступления сексуального характера. С этого момента портретист становится главным героем телепередач и жертвой информационного давления. Полицейскому, ведущему дело художника, предстоит узнать, является ли он реальным преступником или всё намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.
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