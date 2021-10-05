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Постер фильма Человек, который нарисовал Бога
6.0
Киноафиша Фильмы Человек, который нарисовал Бога
6.0

Человек, который нарисовал Бога

, 2022
L'uomo che disegnò Dio
Италия / драма / 18+
Постер фильма Человек, который нарисовал Бога
6.0

О фильме

История слепого художника, обладающего невероятным даром писать портреты людей по их голосам. Однажды его задерживает полиция по подозрению в совершении преступления сексуального характера. С этого момента портретист становится главным героем телепередач и жертвой информационного давления. Полицейскому, ведущему дело художника, предстоит узнать, является ли он реальным преступником или всё намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.

В ролях

Франко Неро
Франко Неро
Emanuele
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Detective
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Tasha
Роберт Дави
Роберт Дави
Lawyer Fauci
Стефания Рокка
Pola
Массимо Раньери
Массимо Раньери
Bettler
Витторио Босколо
Producer
Diana Dell'Erba
Fiamma
Alessia Alciati
Alessia
Симона Наси
Desirè
Алессия Пратолонго
Nurse II
Piero Ali Passatore
Adegor
Режиссер Франко Неро
Сценарист Лоренцо Де Лука, Эудженио Машари
Композитор Giuliano Taviani, Кармело Травия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 ноября 2022
Премьера в мире 5 октября 2021
Дата выхода
21 ноября 2023 Россия
21 ноября 2023 Азербайджан
21 ноября 2023 Болгария
5 октября 2021 Италия
21 ноября 2023 Кыргызстан
21 ноября 2023 Молдавия
21 ноября 2023 Таджикистан
21 ноября 2023 Узбекистан

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €3 500 000
Производство L'Altrofilm
Другие названия
L'uomo che disegnò Dio, The Man Who Drew God, L'umo de d'esigno Dio, O Homem Que Desenhou Deus, Людина, яка намалювала Бога, Человек, который нарисовал Бога

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 25 ноября 2022

Отзывы о фильме

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