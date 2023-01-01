Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лунный человек
Киноафиша Фильмы Лунный человек
Du xing yue qiu

Лунный человек, 2022

2022 / Китай
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Чтобы защитить Землю от потока астероидов, в 2033 году на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Юэ Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру - животное очень сильное и опасное.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Чжан Чиюй
В ролях
Шэнь Тэн
Ма Ли
Чан Юань
Ли Чэнжу
Хуан Цайлунь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лунный человек 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Related video
«Идите лесом»: жена Жигунова взбесилась из-за обезображенной недугом Заворотнюк
Навка потрясена: история со сбежавшей фигуристкой приняла неожиданный поворот
Прощание состоится в сентябре: в театре Пушкина прокомментировали уход Лазарева
Врагу не пожелаешь: что происходит с вдовой Миронова, которая находится в реанимации
Мужчина сделал кошачью мордочку ради любимой: одна ее просьба стала последней каплей
Хуже придумать не могли: вот как должен был закончиться «Афоня»
Простым людям и не снилось: сколько Чернышев заработал на лечение жены
Девы поймают удачу за хвост, а Тельцов ждет много проблем: ежедневный гороскоп на 31 августа
Позорный ляп, который в «Коте Леопольде» заметили единицы: тень на репутации мультипликаторов
Важный возраст для Тельцов: вот во сколько лет этот знак может кардинально изменить свою жизнь
Тест: насколько хорошо вы знаете шоубизнес?
За 5 дней до распада СССР: жизнь Янковского приняла неожиданный поворот
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше