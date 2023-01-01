Лунный человек, 2022

Чтобы защитить Землю от потока астероидов, в 2033 году на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Юэ Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается большой рыжий кенгуру - животное очень сильное и опасное.