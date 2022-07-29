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Постер фильма Лунный человек
6.4
Лунный человек - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Лунный человек
6.4

Лунный человек

, 2022
Du xing yue qiu
Китай / комедия, фантастика / 18+
Фантастическая комедия о технике космической станции, застрявшем на Луне
Трейлеры
Постер фильма Лунный человек
6.4
Лунный человек - Дублированный трейлер
Лунный человек  Дублированный трейлер

О фильме

2033 год. Чтобы защитить Землю от потока астероидов, на Луне был построен комплекс специальных сооружений. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию персонала, а когда часть защиты не сработала, и астероиды устроили на Земле глобальный катаклизм, стал свидетелем гибели планеты. Теперь Дугу считает себя последним человеком во Вселенной и не знает, что остатки цивилизации на уцелевшем оборудовании без возможности обратной связи наблюдают за ним в прямом эфире. Кроме того, на лунной базе обнаруживается сосед- большой рыжий кенгуру.

В ролях

Шэнь Тэн
Dugu Yue
Ма Ли
Ма Ли
Ma Lanxing
Чан Юань
Чан Юань
Zhu Pite
Ли Чэнжу
Sun Guangyang
Хуан Цайлунь
Hulusi-er
Jiaqi Li
Wei Lasi
Han Hao
Jin Gang Shu
Хуан Цзытао
Artist on Line 1
Ван Чэнсы
Ван Чэнсы
Agent of Artist on Line 1
Haibo Gao
Third Class Tongman
Джеки Ли
Wei Lasi
Режиссер Чжан Чиюй
Сценарист Чжан Чиюй, Chenguang Qian, Si'ao Dai, Yuyue Shen
Композитор Fei Peng
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 июля 2022
Дата выхода
7 декабря 2023 Россия BASE Development
7 декабря 2023 Азербайджан
7 декабря 2023 Болгария
29 июля 2022 Китай
7 декабря 2023 Кыргызстан
7 декабря 2023 Молдавия
28 декабря 2022 Таиланд G
7 декабря 2023 Узбекистан
11 января 2023 Южная Корея
Бюджет 60 000 000 CNY
Сборы в мире $460 237 662
Производство Alibaba Pictures Group, Beijing Mahua Funage Company, China Film Group Corporation (CFGC)
Другие названия
Du xing yue qiu, Moon Man, 獨行月球, Лунный человек, 独行月球, Lua Solitária, ช่วยด้วยผมติดบนดวงจันทร์, تنها در ماه, Moon Man Alone, Один на Луне, Одинокая прогулка по Луне, Caminhando Sozinho na Lua

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Лунный человек - Дублированный трейлер
Лунный человек Дублированный трейлер
Лунный человек - Трейлер
Лунный человек Трейлер
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