Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Синистер. Начало
4.1
Синистер. Начало - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Синистер. Начало
4.1

Синистер. Начало

, 2023
Kinderfanger
США / ужасы / 18+
Мистический хоррор о похищении детей демоном
Трейлеры
Постер фильма Синистер. Начало
4.1
Синистер. Начало - Дублированный трейлер
Синистер. Начало  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Постановщиком хоррора выступил знаменитый американский создатель фильмов ужасов Бриджер Нилсон, который снял ленты «Похититель детей», «Пакт» и «Омен: Перерождение». 10 октября 2022 года вышел хоррор Джона Росса «Гримкатти», где Бриджер Нилсон проявил себя в роли оператора.

Центральную роль в ленте сыграла Энджел Тиори, известная публике по роли Келли в многосерийном проекте «Ходячие мертвецы», где ее партнерами по съемочной площадке стали Норман Ридус, Мелисса Сюзанн Макбрайд и Лорен Кохэн. В 2020 году она также сыграла главную роль в хорроре Бриджера Нилсона «Похититель детей».

Учительница Оливия замечает пропажу некоторых из ее учеников, и сталкивается со своими собственными демонами из беспокойного прошлого, когда она оказывается в битве с Похитителем детей — мифическим существом, которое не остановится ни перед чем, чтобы не отдать украденных детей.

В ролях

Энджел Теори
Энджел Теори
Дмитриус Бистревски
Дмитриус Бистревски
The Piper
Энди Чепман
Энди Чепман
Constance
Aiden Burkett
Marcus Jones
Aliyah M Harris
Young Olivia
Summer Kenyon
Ana
Lonzo Liggins
Grandpa
Joni Mann
Tracy
Эндрю Моргадо
Darren's Dad
Александр Неэр
Wallace Brown
Чарли Стоувер
Avery Brown
Режиссер Бриджер Нилсон
Сценарист Aaron Burgess, Matthew Golad
Композитор Kyle Woods
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Дата выхода
27 апреля 2023 Россия World Pictures
6 ноября 2025 Мексика B-15

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $549 889
Производство 13 Films
Другие названия
Kinderfänger, Kinderfanger, La leyenda del flautista de Hamlet, Łowca dzieci, O Caçador de Crianças, Синистер. Начало

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 39 голосов
3.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3955 В жанре «ужасы»  524 В фильмах США  2226 В фильмах 2023 года  277
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Синистер. Начало - Дублированный трейлер
Синистер. Начало Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Синистер. Начало

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Мнения зрителей разделились. Основные минусы: несвязанный с оригиналом сюжет, слабая проработка, медленный темп и нестрашный тон; многие жалуются на графику и ощущение смены режиссера. Плюсы встречаются редко: некоторые отмечают не совсем скучный сюжет и запоминающегося персонажа — маленькую девочку с яркими глазами. Фильм может подойти зрителям, ищущим иную трактовку жанра.
Саммари составлено ИИ на основе 23 отзывов.

Отзывы о фильме

gamingstarwars5 29 апреля 2023, 15:06
Этот фильм не имеет никакого отношения к оригинальному фильму синистер. Если не брать это во внимание, то фильм очень даже неплохой.
Евгений Мялкин 30 апреля 2023, 01:04
Честно говоря не понимаю людей которые ставят этому фильму положительные отзывы, но возможно они просто не смотрели прошлые части. Это была моя самая… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Синистер. Начало - смотреть в онлайн-кинотеатре

Синистер. Начало
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше