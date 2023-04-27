Постановщиком хоррора выступил знаменитый американский создатель фильмов ужасов Бриджер Нилсон, который снял ленты «Похититель детей», «Пакт» и «Омен: Перерождение». 10 октября 2022 года вышел хоррор Джона Росса «Гримкатти», где Бриджер Нилсон проявил себя в роли оператора.
Центральную роль в ленте сыграла Энджел Тиори, известная публике по роли Келли в многосерийном проекте «Ходячие мертвецы», где ее партнерами по съемочной площадке стали Норман Ридус, Мелисса Сюзанн Макбрайд и Лорен Кохэн. В 2020 году она также сыграла главную роль в хорроре Бриджера Нилсона «Похититель детей».
Учительница Оливия замечает пропажу некоторых из ее учеников, и сталкивается со своими собственными демонами из беспокойного прошлого, когда она оказывается в битве с Похитителем детей — мифическим существом, которое не остановится ни перед чем, чтобы не отдать украденных детей.
|27 апреля 2023
|Россия
|World Pictures
|6 ноября 2025
|Мексика
|B-15