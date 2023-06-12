Jordan Sanders Кто-то однажды сказал ему, что для счастья нужна смелость. Тогда он не понимал этого, но теперь, кажется, понимает. Проблема, как он понял, — это все эти разбитые сердца. У одних их больше, у других меньше, но он знал точно — это случается со всеми. Ирония в том, что эти разбитые сердца прояснили ему жизнь; показали путь к счастью, которое он так отчаянно искал. Конечно, некоторым людям не так уж тяжело. Некоторые рождаются счастливыми и остаются такими. И этим людям он думал: повезло вам. Вот это подарок. Для других же — всё наоборот. Они ведут одну проигранную битву за другой, пока, в конце концов, не проигрывают всю войну. Остальные, даже большинство — это постоянная борьба: бывают хорошие дни, бывают не очень. Но они продолжают; просыпаются каждое утро, надеясь поймать молнию в бутылку. Он понимал, что это клише, но верил, что именно так и есть счастье. Самое грустное было то, что он слишком поздно понял — он однажды держал эту бутылку в руках, с молнией внутри. Просто был слишком глуп, слишком дурак или слишком горд, чтобы это понять. И упустил её. Так это было очередное разбитое сердце или ещё одна часть борьбы? Правда в том, что он ещё не знал. Он просто знал, что для этого нужна смелость.