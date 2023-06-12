Главную роль в картине исполнил американский актер Джон Хэмм, двукратный обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в многосерийном проекте «Безумцы». Он снимался в лентах «Черное зеркало», «Топ Ган: Мэверик», «Без резких движений».
Режиссером стал известный американский актер Джон Слэттери, который запомнился широкой аудитории по картинам «Отчаянные домохозяйки», «Секс в большом городе» и «Мстители: Финал». Также он выступал как режиссер в проектах «Безумцы», «Божий карман», «Любовь». По его словам, когда он пришел к Джону Хэмму со сценарием, тот сразу же сказал, что они должны заполучить Тину Фей на главную роль.
Джон Хэмм и Тина Фей присоединились к актерскому составу в феврале 2021 года. Джон Слэттери отмечает, что все время ощущал их близость, и это обеспечивало комфортную атмосферу во время съемочного процесса.
В сентябре того же года Ник Мохаммед присоединился к актерскому составу в роли мудрого, но неуверенного в себе полицейского, а Мика Сток присоединился к роли второго плана.
Основные съемки проходили в Альбукерке и его окрестностях, штат Нью-Мексико, в октябре 2021 года, и длились до ноября 2021 года.
Мировая премьера фильма состоится на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года.
Странные события творятся в городке, в котором никогда ничего интересного не происходит. Начальник полиции озадачен убийствами двух женщин с одинаковым именем.
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