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Постер фильма Мэгги Мур(ы)
6.4
Мэгги Мур(ы) - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мэгги Мур(ы)
6.4

Мэгги Мур(ы)

, 2023
Maggie Moore(s)
США / криминал, триллер, комедия / 18+
Криминальная комедия с Джоном Хэмом о загадочных убийствах женщин с одинаковыми именами
Трейлеры
Постер фильма Мэгги Мур(ы)
6.4
Мэгги Мур(ы) - Дублированный трейлер
Мэгги Мур(ы)  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Главную роль в картине исполнил американский актер Джон Хэмм, двукратный обладатель «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в многосерийном проекте «Безумцы». Он снимался в лентах «Черное зеркало», «Топ Ган: Мэверик», «Без резких движений».

Режиссером стал известный американский актер Джон Слэттери, который запомнился широкой аудитории по картинам «Отчаянные домохозяйки», «Секс в большом городе» и «Мстители: Финал». Также он выступал как режиссер в проектах «Безумцы», «Божий карман», «Любовь». По его словам, когда он пришел к Джону Хэмму со сценарием, тот сразу же сказал, что они должны заполучить Тину Фей на главную роль.

Джон Хэмм и Тина Фей присоединились к актерскому составу в феврале 2021 года. Джон Слэттери отмечает, что все время ощущал их близость, и это обеспечивало комфортную атмосферу во время съемочного процесса.

В сентябре того же года Ник Мохаммед присоединился к актерскому составу в роли мудрого, но неуверенного в себе полицейского, а Мика Сток присоединился к роли второго плана.

Основные съемки проходили в Альбукерке и его окрестностях, штат Нью-Мексико, в октябре 2021 года, и длились до ноября 2021 года.

Мировая премьера фильма состоится на кинофестивале Tribeca в июне 2023 года.

Странные события творятся в городке, в котором никогда ничего интересного не происходит. Начальник полиции озадачен убийствами двух женщин с одинаковым именем.

В ролях

Джон Хэмм
Джон Хэмм
Jordan Sanders
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед
Deputy K. Reddy
Тина Фей
Тина Фей
Rita Grace
Эллисон Данбар
Эллисон Данбар
Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон
Micah Stock
Jay Moore
Хэппи Андерсон
Michael Kosco
Nicholas Azarian
Greg Wachsteter
Дерек Баско
Tommy T.
Луиза Краузе
Луиза Краузе
Maggie Moore
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд
Maggie Lee Moore
Кристофер Денхам
Andrew Moore
Режиссер Джон Слэттери
Сценарист Пол Бернбаум
Композитор Ben Sollee
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 июня 2023
Премьера в мире 12 июня 2023
Дата выхода
29 июня 2023 Россия Парадиз 16+
7 июля 2023 Испания
6 июля 2023 Казахстан 18+
29 июня 2023 Кыргызстан 16+
16 июня 2023 Латвия 12+
16 июня 2023 Литва
16 июня 2023 Португалия M/14

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $85 533
Производство Vincent Newman Entertainment, Indy Entertainment
Другие названия
Maggie Moore(s), ¿Quién Mató a las Maggie Moores?, Assassinato por Coincidência, Divas Megijas, Kas nužudė Megę?, Kto zabił Maggie Moore?, Las Maggie Moore(s), Maggie Moore(s): Un omicidio di troppo, Mi Harag et Maggie Moore?, Qui a tué Maggie Moore(s) ?, Qui a tué Maggie Moore(s)?, Меґґі Мур(и), Мэгги Мур(ы), 两个玛吉·摩尔, Maggie Moores, Who Killed Maggie Moore(s)?

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мэгги Мур(ы) - Дублированный трейлер
Мэгги Мур(ы) Дублированный трейлер
Мэгги Мур(ы) - Трейлер
Мэгги Мур(ы) Трейлер
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Цитаты

Jordan Sanders Кто-то однажды сказал ему, что для счастья нужна смелость. Тогда он не понимал этого, но теперь, кажется, понимает. Проблема, как он понял, — это все эти разбитые сердца. У одних их больше, у других меньше, но он знал точно — это случается со всеми. Ирония в том, что эти разбитые сердца прояснили ему жизнь; показали путь к счастью, которое он так отчаянно искал. Конечно, некоторым людям не так уж тяжело. Некоторые рождаются счастливыми и остаются такими. И этим людям он думал: повезло вам. Вот это подарок. Для других же — всё наоборот. Они ведут одну проигранную битву за другой, пока, в конце концов, не проигрывают всю войну. Остальные, даже большинство — это постоянная борьба: бывают хорошие дни, бывают не очень. Но они продолжают; просыпаются каждое утро, надеясь поймать молнию в бутылку. Он понимал, что это клише, но верил, что именно так и есть счастье. Самое грустное было то, что он слишком поздно понял — он однажды держал эту бутылку в руках, с молнией внутри. Просто был слишком глуп, слишком дурак или слишком горд, чтобы это понять. И упустил её. Так это было очередное разбитое сердце или ещё одна часть борьбы? Правда в том, что он ещё не знал. Он просто знал, что для этого нужна смелость.
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Мэгги Мур(ы) - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мэгги Мур(ы)
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