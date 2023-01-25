Патан, 2023

Жанр: боевик драма триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 26 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 25 января 2023 Режиссер Сиддхарт Ананд В ролях Шах Рукх Кхан Дипика Падукон Салман Кхан Джон Абрахам Все актеры и съемочная группа 1 постер

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