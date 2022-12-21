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Постер фильма Мини диско.Танцуют все!
6.8
Мини диско.Танцуют все! - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мини диско.Танцуют все!
6.8

Мини диско.Танцуют все!

, 2022
Het Feest van Tante Rita
Нидерланды / семейный, мюзикл / 18+
Семейный мюзикл с атмосферой зажигательного праздника
Трейлеры
Постер фильма Мини диско.Танцуют все!
6.8
Мини диско.Танцуют все! - Дублированный трейлер
Мини диско.Танцуют все!  Дублированный трейлер

О фильме

Друзья Тео и Лулу получают приглашение на конкурс мини-диско, который ежегодно проводит легендарная тетя Рита. Но до кемпинга, где проходит состязание добраться не так то просто. Их машина ломается, соперники строят козни, а на горизонте возникают новые сложности. Воля к победе, бесстрашие, юмор и дружба преодолеют все на своем пути. Новая танцевальная семейная комедия приглашает всех зарядиться веселой атмосферой летнего праздника! А помогут в этом известные всем курортникам хиты мини-диско! "Чи чи ва" и "Коко Локо" ждут вас!

В ролях

Эстер Мбире
Эстер Мбире
Lulu
Сил Ван Дер Цван
Сил Ван Дер Цван
Theo
Пит Томассен
Пит Томассен
Valentijn Wilhelmus Olivier (VWO)
Эдсилия Ромбли
Эдсилия Ромбли
Chanelle
Пим Муда
Jan
Эдо Бруннер
Remco
Наджиб Амхали
Buschauffeur
Лукреция ван дер Влут
Tante Rita
Channah Hewitt
de Matties
Lonneke van Krimpen
de Matties
Режиссер Деннис Ботс
Сценарист Arnan Samson, Bas Wesseling, Ernst Gonlag
Композитор Didi Dubbeldam, Gregor Hamilton, Jan van der Plas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 сентября 2023
Премьера в мире 21 декабря 2022
Дата выхода
7 сентября 2023 Россия Кинологистика
7 сентября 2023 Азербайджан
7 сентября 2023 Болгария
7 сентября 2023 Казахстан 6+
7 сентября 2023 Кыргызстан
7 сентября 2023 Молдавия
21 декабря 2022 Нидерланды AL
7 сентября 2023 Таджикистан
7 сентября 2023 Узбекистан 6+

Где посмотреть фильм

START
Сборы в мире $1 015 304
Производство BazarMedia Productions
Другие названия
Het feest van tante Rita, Auntie Rita's Party, La fiesta de la tía Rita, Tante Ritas Party, Мини диско. Танцуют все!

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мини диско.Танцуют все! - Дублированный трейлер
Мини диско.Танцуют все! Дублированный трейлер
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