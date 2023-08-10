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Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
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Мини диско.Танцуют все!
Het Feest van Tante Rita
Мини диско.Танцуют все!, 2022
2022 / Нидерланды
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Жанр:
семейный
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Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
10 августа 2023
Премьера в мире
10 августа 2023
Возраст
18+
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Деннис Ботс
В ролях
Эстер Мбире
Сил Ван Дер Цван
Пит Томассен
Эдсилия Ромбли
Пим Муда
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы
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