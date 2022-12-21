Мини диско.Танцуют все!, 2022

Друзья Тео и Лулу получают приглашение на конкурс мини-диско, который ежегодно проводит легендарная тетя Рита. Но до кемпинга, где проходит состязание добраться не так то просто. Их машина ломается, соперники строят козни, а на горизонте возникают новые сложности. Воля к победе, бесстрашие, юмор и дружба преодолеют все на своем пути. Новая танцевальная семейная комедия приглашает всех зарядиться веселой атмосферой летнего праздника! А помогут в этом известные всем курортникам хиты мини-диско! "Чи чи ва" и "Коко Локо" ждут вас!
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