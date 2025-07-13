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В России показать не рискнули, в Европе полюбили: иностранцы в восторге от «Хозяина» Быкова — ставят вровень с «Дураком» и «Майором»

13 июля 2025 14:44
В России показать не рискнули, в Европе полюбили: иностранцы в восторге от «Хозяина» Быкова — ставят вровень с «Дураком» и «Майором»

Новинка популярного режиссера вновь поднимает неудобные темы.

После долгих мытарств новый фильм Юрия Быкова наконец добрался до российского зрителя — пусть и не в кинотеатрах, но хоть в «цифре» и с внушительным фестивальным послужным списком. «Хозяина» уже успели увидеть в Европе — и приняли на ура. На IMDb у картины — честные 7.2, чуть выше среднего, а вот в рецензиях иностранцы куда щедрее на похвалу.

Сюжет кажется лаконичным: скромный автослесарь Меньшов спасает из горящей машины влиятельного человека — того самого «хозяина» жизни. Новый знакомый открывает перед героем двери в мир, куда тот вряд ли зашел бы сам: где дружба и взаимопомощь стоят дорого и превращаются в капкан. Шаг за шагом Меньшова портят деньги и власть, которые по факту ему не принадлежат.

В России показать не рискнули, в Европе полюбили: иностранцы в восторге от «Хозяина» Быкова — ставят вровень с «Дураком» и «Майором»

Как пишет испанская Cinemagavia, по форме «Хозяин» перекликается с ранними фильмами Быкова — «Майор» и «Дурак». Опять герой-одиночка с неуступчивыми принципами, опять коррозия власти и тонкий нерв: что произойдет с человеком, который вдруг решит быть честным среди тех, кто давно перестал быть таким?

Артем Быстров — любимчик Быкова — играет просто и чисто: никакого лишнего пафоса, только взгляд усталого человека, который слишком поздно понял, во что вляпался.

Сербские критики из Vreme отмечают: «Хозяин» — это не простой триллер о бедняге, который должен идти против системы, но примыкает к ней, но и жёсткий разговор о том, чем человек готов поступиться, чтобы спасти семью.

В России показать не рискнули, в Европе полюбили: иностранцы в восторге от «Хозяина» Быкова — ставят вровень с «Дураком» и «Майором»

«Фильм лишен пропагандистского остракизма и исключительности, достаточно точно очерчивает и подчеркивает социальный контекст. Чистая пятерка!» — восхищаются сербы.

Конечно, здесь снова очень безысходно, конечно, смотреть порою мерзковато, и, конечно, развитие событий предсказуемо, но оторваться невозможно. Может, и хорошо, что в кинотеатрах «Хозяина» не показали — такие картины лучше смотреть в одиночестве.

Ранее мы писали: Запрещенная тема, правоохранители и не только: этот фильм создателя «Метода» долго не решались показать людям

Фото: Кадр из фильма «Хозяин» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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