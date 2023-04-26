Согласно рассказам рыбаков из Нижней Калифорнии, легенда о Черном Демоне передавалась из поколения в поколение. Говорят, что тысячи рыбаков погибли, столкнувшись с этим существом, а их тела так и не были найдены. Также ходят слухи, что Черный Демон является убийцей сотен китов, найденных мертвыми в Тихом океане. Его видели и в Мар-де-Кортес.

Историческая справка гласит, что мегалодоны непостижимым образом вымерли. В переводе с греческого название кровожадного морского гиганта трактуется как «большой зуб». Удивительно, что при внушительных размерах эти звери не оставили после себя материалы для детального изучения в виде скелетов и иных биоматериалов. Позднее биологи выяснили, что у чудовища-исполина не было развитой костной ткани, только хрящи. Они быстро разлагались, попросту не успевали окаменеть. Ученым удалось получить для исследований всего один скелет.

Современные исследователи имеют, пожалуй, самые развитые кости мегалодонов – закостеневшие зубы. Это мощнейшее оружие достигает двенадцати сантиметров в высоту, что примерно равно длине ладони взрослого человека. Порой встречаются еще более крупные клыки, доходящие до 17 сантиметров.

Мировая премьера фильма запланирована на 14 апреля 2023 года. Она пройдет в Швеции.

Специально для картины была создана уникальная модель гигантского доисторического монстра, который в кадре должен без усилий перекусывать морских гигантов, в том числе акул и китов, пополам.

Визуальные эффекты в фильме заслуживают внимания, с их навязчивыми пейзажами и жуткой атмосферой, создающими ощущение страха и беспокойства. Операторская работа, игра света и ракурсы добавляют чувство тревоги. Производственный дизайн с вниманием к деталям также позволил оживить город и персонажей на экране.