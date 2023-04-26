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Постер фильма Мегалодон
4.9
Мегалодон - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мегалодон
4.9

Мегалодон

, 2023
The Black Demon
Доминиканская Республика / триллер / 18+
Фантастический хоррор о схватке человека с доисторическим монстром
Трейлеры
Постер фильма Мегалодон
4.9
Мегалодон - Дублированный трейлер
Мегалодон  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Согласно рассказам рыбаков из Нижней Калифорнии, легенда о Черном Демоне передавалась из поколения в поколение. Говорят, что тысячи рыбаков погибли, столкнувшись с этим существом, а их тела так и не были найдены. Также ходят слухи, что Черный Демон является убийцей сотен китов, найденных мертвыми в Тихом океане. Его видели и в Мар-де-Кортес.

Историческая справка гласит, что мегалодоны непостижимым образом вымерли. В переводе с греческого название кровожадного морского гиганта трактуется как «большой зуб». Удивительно, что при внушительных размерах эти звери не оставили после себя материалы для детального изучения в виде скелетов и иных биоматериалов. Позднее биологи выяснили, что у чудовища-исполина не было развитой костной ткани, только хрящи. Они быстро разлагались, попросту не успевали окаменеть. Ученым удалось получить для исследований всего один скелет.

Современные исследователи имеют, пожалуй, самые развитые кости мегалодонов – закостеневшие зубы. Это мощнейшее оружие достигает двенадцати сантиметров в высоту, что примерно равно длине ладони взрослого человека. Порой встречаются еще более крупные клыки, доходящие до 17 сантиметров.

Мировая премьера фильма запланирована на 14 апреля 2023 года. Она пройдет в Швеции. 

Специально для картины была создана уникальная модель гигантского доисторического монстра, который в кадре должен без усилий перекусывать морских гигантов, в том числе акул и китов, пополам.

Визуальные эффекты в фильме заслуживают внимания, с их навязчивыми пейзажами и жуткой атмосферой, создающими ощущение страха и беспокойства. Операторская работа, игра света и ракурсы добавляют чувство тревоги. Производственный дизайн с вниманием к деталям также позволил оживить город и персонажей на экране.

Пол и его семья собираются провести отпуск в райском местечке на побережье. К их удивлению, живописный и дружелюбный поселок покинут и разрушен. По ацтекским легендам, в местных водах обитает последний мегалодон – Черный демон. Он ревностно защищает природу от вторжения людей, уничтожая все на своем пути. Отправившись на прибрежную платформу в поисках ответов, семья оказывается в ловушке. И теперь Полу нужно найти способ спасти своих близких. Но сможет ли обычный человек победить в безжалостной схватке доисторического монстра?

В ролях

Джош Лукас
Джош Лукас
Paul Sturges
Фернанда Уррехола
Фернанда Уррехола
Ines Sturges
Эктор Хименес
Эктор Хименес
Хулио Седильо
Хулио Седильо
Рауль Мендес
Рауль Мендес
El Rey
Омар Чапарро
Омар Чапарро
Sidekick
Bolivar Sanchez
Diver
Carlos Solórzano
Tommy Sturges
Винус Ариель
Audrey Sturges
Arturo Duvergé
El Rey's Henchman
Луис дель Валье
Bartender
Омар Патен
Омар Патен
Harbor Master
Режиссер Адриан Грюнберг
Сценарист Carlos Cisco, Boise Esquerra
Композитор Leonardo Heiblum, Хакобо Либерман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Доминиканская Республика
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 апреля 2023
Премьера в мире 26 апреля 2023
Дата выхода
18 мая 2023 Россия Атмосфера Кино
8 июня 2023 Австралия M
8 июня 2023 Бразилия
12 мая 2023 Вьетнам
6 июля 2023 Германия 16
1 июня 2023 Греция
27 апреля 2023 Израиль 14
28 июля 2023 Индонезия
6 июля 2023 Испания
11 мая 2023 Казахстан 16+
4 мая 2023 Кувейт
18 мая 2023 Кыргызстан
4 мая 2023 ОАЭ TBC
28 апреля 2023 Румыния o.A.
28 апреля 2023 США R
4 мая 2023 Саудовская Аравия
15 июня 2023 Сербия
1 июня 2023 Сингапур PG13
5 октября 2023 Таиланд 13
12 мая 2023 Тайвань
18 мая 2023 Узбекистан 16+
25 мая 2023 Украина
26 апреля 2023 Филиппины PG
15 июня 2023 Хорватия
15 июня 2023 Черногория
28 августа 2023 Южная Корея 15
2 июня 2023 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Сборы в мире $3 446 755
Производство Boxo Productions, Buzzfeed Studios, Chocolatito
Другие названия
The Black Demon, Demonio Negro, Crni demon, Czarny demon, Fekete démon, Ha'Karish Ha'Shakhor, Must hai, O Demônio dos Mares, Quái Vật Đen, Tiburón negro, Tubarão: O Demónio Negro, Ο μεγαλόδοντας, Мегалодон, ブラック・デーモン 絶体絶命, 正宗巨齒鯊, Marée noire

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 76 голосов
3.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3824 В жанре «триллер»  804 В фильмах Доминиканской Республики  1 В фильмах 2023 года  254
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мегалодон - Дублированный трейлер
Мегалодон Дублированный трейлер
Мегалодон - Трейлер
Мегалодон Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Мегалодон

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы зрителей разделились: сильные стороны — напряжение и оригинальная идея, достойная игра малознакомых актёров; слабые — слабая проработка сюжета, повторяющиеся диалоги и медленный темп. В целом оценки умеренно положительные. Фильм подойдёт любителям триллеров с элементами фантастики и тем, кто готов к размеренному развитию сюжета и социально-экологическим подтекстам.
Саммари составлено ИИ на основе 26 отзывов.

Отзывы о фильме

skot23 20 мая 2023, 14:18
Всё очень плохо! Моей девушке нравятся фильмы с акулами, пираньями и другими морскими тварями. В итоге пришлось идти на этот фильм. Ещё и в то время,… Читать дальше…
klyga82 19 мая 2023, 21:14
Скучнее фильма я еще не видел
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мегалодон - смотреть в онлайн-кинотеатре

Мегалодон

Новости о фильме

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