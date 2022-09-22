Картина является первым опытом мексиканского режиссера Исаака Эсбана в жанре хоррора. Ранее кинематографист был более известен по сай-фай-триллерам («Похожие», «Инцидент»).

Премьера картины состоялась на фестивале Fantastic Fest в 2022 году.

Эсбан использовал черты народного фольклора в сочетании с доминиканскими мифами. Это камерная история, в которой постановщик из минимума локаций и героев смог выжать максимум напряженных эпизодов.

Эсбан признался, что работал над картиной много лет, черпая вдохновение в сюжетах Гильермо дель Торо.

Для молодой актрисы Паолы Мигель фильм стал дебютной работой. Эсбан считает ее одной из самых сильных молодых актрис Мексики, способной внести вклад в будущее национального кинематографа.

Главную роль сыграла Офелия Медина, живая легенда мексиканского кино, которая работала с Алехандро Ходоровски и Полем Ледуком (у последнего она снялась в образе знаменитой Фриды Кало). Является обладательницей премии Ариэль де Оро, почетной награды Американской киноакадемии.

Фильм получил награду на II Международном фестивале фильмов ужасов «Хоррор Фест». Мероприятие проходило под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение». Картина одержала победу в номинации «Лучший фильм: Выбор жюри».