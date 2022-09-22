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Постер фильма Ведьма: Реинкарнация
6.5
Ведьма: Реинкарнация - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Ведьма: Реинкарнация
6.5

Ведьма: Реинкарнация

, 2022
Mal de ojo
Мексика / ужасы / 18+
Мексиканский хоррор о противостоянии внучки и бабушки-ведьмы
Трейлеры
Постер фильма Ведьма: Реинкарнация
6.5
Ведьма: Реинкарнация - Дублированный трейлер
Ведьма: Реинкарнация  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является первым опытом мексиканского режиссера Исаака Эсбана в жанре хоррора. Ранее кинематографист был более известен по сай-фай-триллерам («Похожие», «Инцидент»).

Премьера картины состоялась на фестивале Fantastic Fest в 2022 году.

Эсбан использовал черты народного фольклора в сочетании с доминиканскими мифами. Это камерная история, в которой постановщик из минимума локаций и героев смог выжать максимум напряженных эпизодов.  

Эсбан признался, что работал над картиной много лет, черпая вдохновение в сюжетах Гильермо дель Торо.  

Для молодой актрисы Паолы Мигель фильм стал дебютной работой. Эсбан считает ее одной из самых сильных молодых актрис Мексики, способной внести вклад в будущее национального кинематографа.

Главную роль сыграла Офелия Медина, живая легенда мексиканского кино, которая работала с Алехандро Ходоровски и Полем Ледуком (у последнего она снялась в образе знаменитой Фриды Кало). Является обладательницей премии Ариэль де Оро, почетной награды Американской киноакадемии. 

Фильм получил награду на II Международном фестивале фильмов ужасов «Хоррор Фест». Мероприятие проходило под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение». Картина одержала победу в номинации «Лучший фильм: Выбор жюри». 

Нала, 13-летняя девочка, едет со своей семьей в сельский дом своей бабушки. Там они должны найти лекарство от загадочной болезни своей младшей сестры. Но вскоре Нала поймет, что ее бабушка совсем не милая старушка…

В ролях

Офелия Медина
Офелия Медина
Josefa
Паола Мигель
Паола Мигель
Nala
Саманта Кастильо
Саманта Кастильо
Rebecca
Арап Бетке
Арап Бетке
Guillermo
Иванна София Ферро
Иванна София Ферро
Dagmar Anisee Lopez Aguilar
Trilliza 2
Dagna Adelisse Lopez Aguilar
Trilliza 1
Paloma Alvamar
Abigail
Juan Ignacio Perez Arrubarrena
Hombre del Pasado
Carlos Castillo P.
Hombre del pasado
Alejandro de la Rosa
Policia 1
Alejandro de la Rosa
Policía 1
Режиссер Исаак Эсбан
Сценарист Исаак Эсбан, Junior Rosario, Edgar San Juan, Luis Mariano García
Композитор Camilla Uboldi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 мая 2023
Премьера в мире 22 сентября 2022
Дата выхода
2 февраля 2023 Россия World Pictures
2 февраля 2023 Казахстан 16+
2 февраля 2023 Кыргызстан 16+
22 сентября 2022 Мексика C
2 февраля 2023 Узбекистан
Сборы в мире $1 914 948
Производство Film Tank, Cinépolis Distribución, Cinema Maquina
Другие названия
Mal de ojo, Evil Eye, Ведьма: Реинкарнация, L'Oeil du Mal, L'œil du mal, Lời Nguyền Tâm Da, O Olho do Mal, Zły urok, イビルアイ

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 22 голоса
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2761 В жанре «ужасы»  254 В фильмах Мексики  11 В фильмах 2022 года  103
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ведьма: Реинкарнация - Дублированный трейлер
Ведьма: Реинкарнация Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Моя ужасная бабушка.
Моя ужасная бабушка. Наступила усталость от американских самоповторяющихся хорроров. Работать по стандартным схемам удобно, дешево, а свой спрос всегда найдется. Поэтому пытливый зритель (а сначала – кинопрокатчик) начинает логичным образом смотреть в сторону других стран. Где еще, примерно как в Якутии, сохранилась какая-то национальная уникальность, которая проникнет в фильм, даже если его снимали с прицелом на международный прокат. Именно для таких ищущих мы первым делом сообщаем: не смотрите на банальное,…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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