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Alcarràs
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Alcarràs

Alcarràs, 2022

2022 / Испания
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2022
Режиссер
Карла Симон Пипо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Alcarràs 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Берлинале 2022 : Золотой медведь, Гран-при Хон Сан-су и почетная награда Изабель Юппер В этом году победителей 72-го Берлинского фестиваля объявили еще 16 февраля, а закончился фестиваль буквально вчера, 20-го. Рассказываем подробнее о тех, кого на Берлинале отмечают не первый раз, а также выделим фильмы, которые будут интересны в прокате широкой публике.
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21 февраля 2022 17:50
Объявлены победители Берлинского кинофестиваля 2022 — главный приз получила драма «Алькаррас» Призом Большого жюри отмечен фильм корейского режиссера Хона Сан-су «Фильм писателя».
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17 февраля 2022 10:37
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