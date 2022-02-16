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Alcarràs
Alcarràs
Alcarràs, 2022
2022 / Испания
8.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
8.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 февраля 2022
Режиссер
Карла Симон Пипо
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
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Берлинале 2022 : Золотой медведь, Гран-при Хон Сан-су и почетная награда Изабель Юппер
В этом году победителей 72-го Берлинского фестиваля объявили еще 16 февраля, а закончился фестиваль буквально вчера, 20-го. Рассказываем подробнее о тех, кого на Берлинале отмечают не первый раз, а также выделим фильмы, которые будут интересны в прокате широкой публике.
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21 февраля 2022 17:50
Объявлены победители Берлинского кинофестиваля 2022 — главный приз получила драма «Алькаррас»
Призом Большого жюри отмечен фильм корейского режиссера Хона Сан-су «Фильм писателя».
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