Под Рождество Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где психопат в маске вновь терроризирует город.
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