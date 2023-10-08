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Постер фильма Крик. Ночь перед Рождеством
6.4
Крик. Ночь перед Рождеством - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Крик. Ночь перед Рождеством
6.4

Крик. Ночь перед Рождеством

, 2023
It's a Wonderful Knife
США / комедия, ужасы, детектив / 18+
Комедийный хоррор о девушке, которая застряла в параллельной вселенной в компании с психопатом
Трейлеры
Постер фильма Крик. Ночь перед Рождеством
6.4
Крик. Ночь перед Рождеством - Дублированный трейлер
Крик. Ночь перед Рождеством  Дублированный трейлер

О фильме

Под Рождество Уинни спасла свой городок от серийного убийцы, но ее жизнь превратилась в кошмар. Загадав желание никогда не рождаться, она переносится в параллельный мир, где психопат в маске вновь терроризирует город.

В ролях

Джейн Уиддоп
Джейн Уиддоп
Winnie Carruthers
Джессика МакЛеод
Джессика МакЛеод
Bernie Simon
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
David Carruthers
Кэтрин Изабель
Кэтрин Изабель
Gale Prescott
Уильям Б. Дэвис
Уильям Б. Дэвис
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Henry Waters
Кассандра Нод
Кассандра Нод
Димитри Тивайос
Димитри Тивайос
Эйден Ховард
Jimmy Carruthers
Эрин Бойес
Эрин Бойес
Judy Carruthers
Sean Depner
Buck Waters
Zenia Marshall
Darla Berlin
Режиссер Тайлер МакИнтайр
Сценарист Майкл Кеннеди
Композитор Расс Ховард III
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 8 октября 2023
Дата выхода
21 декабря 2023 Россия ПРОвзгляд
21 декабря 2023 Азербайджан
6 декабря 2023 Болгария
23 ноября 2023 Германия 16
28 декабря 2023 Казахстан 18+
28 декабря 2023 Кыргызстан 16+
21 декабря 2023 Молдавия
21 декабря 2023 Нидерланды 16
16 ноября 2023 ОАЭ TBC
6 декабря 2023 Польша
10 ноября 2023 США R
6 декабря 2023 Таджикистан
10 ноября 2023 Тайвань 15+
28 декабря 2023 Узбекистан 18+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $1 302 710
Производство Divide/Conquer, Fourth Culture Films
Другие названия
It's a Wonderful Knife, Qué bello es morir, Крик. Ночь перед Рождеством, Nóż w nocnej ciszy, Santa Noite, Um Conto Fatal, Un Noël sans fin, 劊樂時光

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 27 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2907 В жанре «комедия»  764 В жанре «ужасы»  277 В жанре «детектив»  63 В фильмах США  1756 В фильмах 2023 года  178
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Крик. Ночь перед Рождеством - Дублированный трейлер
Крик. Ночь перед Рождеством Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Comon 25 декабря 2023, 09:44
Полное барахло. Крики надо заканчивать. Даже беспроигрышная фишка с параллельным миром здесь не сработала, а ведь должна была..
Дмитрий Баженов 24 декабря 2023, 01:03
Если вы ждете от фильма старого доброго "Крика", то вам не сюда, фильм просто полная дичь.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Крик. Ночь перед Рождеством - смотреть в онлайн-кинотеатре

Крик. Ночь перед Рождеством

Новости о фильме

Девушка спасает городок от убийцы в маске в трейлере слэшера «Крик. Ночь перед Рождеством»
7 декабря 2023 11:04 Девушка спасает городок от убийцы в маске в трейлере слэшера «Крик. Ночь перед Рождеством» Своеобразное переосмысление классического рождественского фильма Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1947).
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