Это инди-фильм, который исследует одиночество и отсутствие смысла и цели в мире потребления в комической форме. Автор предлагает посмеяться над этим.

Премьера фильма состоялась в разделе Horizons Extra 79-го Венецианского кинофестиваля, позже он был показан на Международном кинофестивале в Торонто.

Внимание зрителей акцентируется на причудливых сценах и диалогах, напоминающих образы Соррентино.

Город, в котором происходит действие, намеренно никогда не упоминается (в реальном мире съемки проходили в Турине и других местах в регионе Пьемонт). Автор стремился показать типичный город первого мира. Городские сцены в неоновом свете передают ощущение анонимности и богатые виллы тоже.