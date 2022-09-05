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Постер фильма Аманда
6.5
Аманда - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Аманда
6.5

Аманда

, 2022
Amanda
Италия / драма / 18+
Итальянская комедийная драма об одиночестве и поиске друзей
Трейлеры
Постер фильма Аманда
6.5
Аманда - Дублированный трейлер
Аманда  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Это инди-фильм, который исследует одиночество и отсутствие смысла и цели в мире потребления в комической форме. Автор предлагает посмеяться над этим.

Премьера фильма состоялась в разделе Horizons Extra 79-го Венецианского кинофестиваля, позже он был показан на Международном кинофестивале в Торонто.

Внимание зрителей акцентируется на причудливых сценах и диалогах, напоминающих образы Соррентино.

Город, в котором происходит действие, намеренно никогда не упоминается (в реальном мире съемки проходили в Турине и других местах в регионе Пьемонт). Автор стремился показать типичный город первого мира. Городские сцены в неоновом свете передают ощущение анонимности и богатые виллы тоже.

24-летняя Аманда живет в своем мире и пытается адаптироваться под реальный. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете, навещает чужую лошадь и почти никогда не снимает свою вязаную жилетку. Вспомнив, что, будучи детьми, главная героиня и ее подруга детства Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию – убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья.

В ролях

Галатея Беллуджи
Галатея Беллуджи
Rebecca
Джованна Меццоджорно
Джованна Меццоджорно
Viola
Микеле Брави
Микеле Брави
Dude
Бенедетта Поркароли
Бенедетта Поркароли
Amanda
Маргерита Миссони
Маргерита Миссони
Marina
Моника Нэппо
Sofia
Ana Cecilia Ponce
Judy
Amelia Elisabetta Biuso
Stella
Giorgia Favoti
Ann
Sergio Chiorino
Dario
Режиссер Каролина Кавалли
Сценарист Марио Джанани, Каролина Кавалли
Композитор Niccolò Contessa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 июня 2023
Премьера в мире 5 сентября 2022
Дата выхода
3 августа 2023 Россия Arthouse
10 августа 2023 Азербайджан
10 августа 2023 Болгария
13 октября 2022 Италия
10 августа 2023 Кыргызстан
10 августа 2023 Молдавия
25 февраля 2023 Сербия
10 августа 2023 Таджикистан
10 августа 2023 Узбекистан
23 августа 2023 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €850 000
Сборы в мире $133 108
Производство Elsinore Film, Wildside, Tenderstories
Другие названия
Amanda, Аманда, 孤独的阿曼达

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 16 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 23 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Аманда - Дублированный трейлер
Аманда Дублированный трейлер
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Аманда

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