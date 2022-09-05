Это инди-фильм, который исследует одиночество и отсутствие смысла и цели в мире потребления в комической форме. Автор предлагает посмеяться над этим.
Премьера фильма состоялась в разделе Horizons Extra 79-го Венецианского кинофестиваля, позже он был показан на Международном кинофестивале в Торонто.
Внимание зрителей акцентируется на причудливых сценах и диалогах, напоминающих образы Соррентино.
Город, в котором происходит действие, намеренно никогда не упоминается (в реальном мире съемки проходили в Турине и других местах в регионе Пьемонт). Автор стремился показать типичный город первого мира. Городские сцены в неоновом свете передают ощущение анонимности и богатые виллы тоже.
24-летняя Аманда живет в своем мире и пытается адаптироваться под реальный. Она ищет себя, друзей, копит баллы в супермаркете, навещает чужую лошадь и почти никогда не снимает свою вязаную жилетку. Вспомнив, что, будучи детьми, главная героиня и ее подруга детства Ребекка проводили много времени вместе, Аманда выбирает для себя миссию – убедить ее, что они по-прежнему лучшие друзья.
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