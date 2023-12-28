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Три богатыря и Пуп Земли
Три богатыря и Пуп Земли, 2023
2023 / Россия
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Жанр:
анимация
приключения
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О фильме
Новые приключения трех богатырей и их боевого товарища Коня Юлия.
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Год выпуска
2023
Премьера в России
28 декабря 2023
Премьера в мире
28 декабря 2023
Режиссер
Константин Бирюков
Все актеры и съемочная группа
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Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил дату выхода в прокат
Премьера двенадцатой части франшизы о богатырях состоится в конце года.
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12 апреля 2023 16:11
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