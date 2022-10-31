Люблю свою собаку, 2022

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой пёс Руни
7.4
Мой пёс Руни - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мой пёс Руни
7.4

Мой пёс Руни

, 2022
Meongmongi
Южная Корея / мелодрама, комедия / 18+
Семейный фильм о поиске нового дома для озорного ретривера
Трейлеры
Постер фильма Мой пёс Руни
7.4
Мой пёс Руни - Дублированный трейлер
Мой пёс Руни  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссер и сценарист Джейсон Ким поделился реальной историей из своего детства о разлуке со своей любимой собакой. Руни – кличка его пса.  Ким начал писать сценарий фильма в 2018 году.    

В июне 2019 года стало известно, что Чхве У Сик и Гон Мён сыграют главные роли в фильме. Предполагалось, что съемки начнутся во второй половине того же года. В августе 2019 года стало известно, что продюсерские компании решили отказаться от работы над проектом и производство приостановили. Позже Чой и Гонг ушли из фильма.    

Режиссер Ким сообщил, что актеры Ча и Ю согласились уменьшить сумму, которую они обычно получают за участие в фильме, в то время как Ким Ю Чжон, которая появляется в эпизодической роли, снялась в картине бесплатно.    

Фильм выбрали в качестве заключительного фильма 5-го Сеульского фестиваля фильмов о животных. Премьера состоялась 31 октября 2022 года.  

У Дэмиана есть лучший друг - это любимый пес, но когда он встречает главную любовь своей жизни, выясняется, что у нее аллергия на собак. Что же делать?

 

В ролях

Чха Тхэ-хён
Чха Тхэ-хён
Jin-gook
Ю Ён-сок
Ю Ён-сок
Min-soo
Ли Сын-хи
Ли Сын-хи
Seung-min
Чон Джи-хун
Чон Джи-хун
Sang-ho
Пак Чи-хён
Пак Чи-хён
У До-хван
У До-хван
Mi-seon's husband
Чон Ин-сон
Seong-kyeong
Ли Джэ-у
Restaurant chef
Ким Джи-ён
Seon-mi
Пак Чин-джу
Mi-seon
Kwang Won Choi
Gwang Won
Рю Су-ён
Sang-ho's father
Режиссер Ким Джу-хван
Сценарист Ким Джу-хван
Композитор Jawan Koo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 июня 2023
Премьера в мире 31 октября 2022
Дата выхода
25 мая 2023 Россия Кинологистика
8 марта 2023 Индонезия
30 марта 2023 Сингапур PG
1 марта 2023 Южная Корея ALL
Сборы в мире $1 621 357
Производство Kidari Studio, Studio 706
Другие названия
Meongmongi, My Heart Puppy, My Puppy, Melhores Amigos, Mis cachorros adorables, Tìm Nhà Cho Boss, Люблю свою собаку, Мій улюблений пес, Мой пёс Руни, マイ・ハート・パピー, 超完美狗保姆, Mis Cachorros Adorables (Mejores Amigos), My Lovely Puppy

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мой пёс Руни - Дублированный трейлер
Мой пёс Руни Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Мой пёс Руни

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Зрители отмечают семейный характер фильма и истории людей, связанных с собаками. Благодаря личной истории герой находит важное для жизни наставление. Сильные стороны: дружелюбная атмосфера, юмор, эмоциональные моменты, близость к реальным ситуациям. Слабые стороны: для тех, кто не любит собак, фильм может быть менее привлекательным. Общее мнение: положительное. Подойдёт семьям с детьми и любителям животных.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Анастасия Альварес 27 мая 2023, 12:41
Отлиное семейное кино. Особенно важно посмотреть с детьми. В фильме главный герой встречает разнве истории людей, связанные с собаками. Всё, как в… Читать дальше…
Ирина Сибирцева 3 июня 2023, 22:18
Хороший семейный фильм. С юмором) Для собачников особенно трепетный.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
Камера! Мотор! Рязанов в кадре! Угадайте 6 фильмов СССР по секундному появлению мастера на экране — тест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше