Люблю свою собаку, 2022

Режиссер и сценарист Джейсон Ким поделился реальной историей из своего детства о разлуке со своей любимой собакой. Руни – кличка его пса. Ким начал писать сценарий фильма в 2018 году.

В июне 2019 года стало известно, что Чхве У Сик и Гон Мён сыграют главные роли в фильме. Предполагалось, что съемки начнутся во второй половине того же года. В августе 2019 года стало известно, что продюсерские компании решили отказаться от работы над проектом и производство приостановили. Позже Чой и Гонг ушли из фильма.

Режиссер Ким сообщил, что актеры Ча и Ю согласились уменьшить сумму, которую они обычно получают за участие в фильме, в то время как Ким Ю Чжон, которая появляется в эпизодической роли, снялась в картине бесплатно.

Фильм выбрали в качестве заключительного фильма 5-го Сеульского фестиваля фильмов о животных. Премьера состоялась 31 октября 2022 года.