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Постер фильма Иллюзия побега
6.4
Иллюзия побега - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Иллюзия побега
6.4

Иллюзия побега

, 2023
Superposition
Дания, Финляндия, Швеция / драма, триллер / 18+
Скандинавский триллер о жизни в лесу и встрече с двойниками
Трейлеры
Постер фильма Иллюзия побега
6.4
Иллюзия побега - Дублированный трейлер
Иллюзия побега  Дублированный трейлер

О фильме

Стине и Тейт, столичная пара с ребенком, в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?

 

В ролях

Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Teit
Мария Бах Хансен
Мария Бах Хансен
Stine
Мило Ольсен
Мило Ольсен
Nemo
Режиссер Каролине Люнгбю
Сценарист Каролине Люнгбю, Миккел Бак Серенсен
Композитор Песси Леванто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания / Финляндия / Швеция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 июня 2023
Премьера в мире 27 января 2023
Дата выхода
25 мая 2023 Россия ПРОвзгляд 16+
20 октября 2023 Азербайджан
23 марта 2023 Дания 15
9 ноября 2023 Литва N16
3 августа 2023 Нидерланды 16
20 октября 2023 Польша
Бюджет €1 400 000
Сборы в мире $92 364
Производство Beo Starling, Citizen Jane Productions, Det Danske Filminstitut
Другие названия
Superposition, Το θεώρημα της υπέρθεσης, Иллюзия побега, Ілюзія втечі, 弒外桃源

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Иллюзия побега - Дублированный трейлер
Иллюзия побега Дублированный трейлер
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