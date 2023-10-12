Смешарики снимают кино, 2023

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о выходе в прокат Год выпуска 2023 Премьера в России 12 октября 2023 Премьера в мире 12 октября 2023 Возраст 6+ Прокатчик НМГ Кинопрокат

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