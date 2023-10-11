Смешарики снимают кино, 2023

Фильм состоит из четырех короткометражек: у каждой свой жанр и свои «пасхалки» к шедеврам мирового кинематографа. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

К 2023 году уже было выпущено 7 сезонов «Смешариков» и 3 полнометражных мультфильма: «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю».

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»: «За 20 лет герои выросли и стали настоящими мэтрами кинематографа. Теперь Смешарики сами снимают кино, экспериментируя со стилями и жанрами».

По словам художественного руководителя и композитора проекта, смешарики сами уже стали кинолегендами. Поэтому авторам проекта показалось интересным погрузить их вглубь кинопроизводства, так сказать, дать им возможность побыть в шкуре творцов. А по пути, как уже не раз бывало в сериале, поиграть с разными жанрами, штампами и цитатами из любимого мира кино.

Шоураннеры отмечают, что сами по себе анимационные новеллы — только верхушка «смыслового айсберга». Зрителям понадобится время, чтобы слой за слоем «распаковать» сюжетные линии и рассмотреть детали: от одежды героев, их обращений друг с другом до элементов обстановки и эстетики кадра.

Над анимационной картиной работали преимущественно создатели оригинальных эпизодов «Смешариков»: художественный руководитель — Сергей Васильев, руководитель сценарной группы — Джангир Сулейманов. У каждой серии свой автор: Светлана Мардаголимова курировала создание короткометражки «Быдыдыщ и труляля», Дмитрий Яковенко — «Героические хроники героев», Денис Чернов и Сергей Лукьяненко — «Звездная принцесса», а над эпизодом под названием «Главный герой» работали сценарист Алексей Лебедев и актер, драматург и голос Бараша Вадим Бочанов. Поработать над историей вызвался известный российский прозаик Сергей Лукьяненко. Он подготовил скрипт к серии «Звездная принцесса».

Над созданием ленты работала студия «Рики», которая 20 лет занимается созданием легендарного сериала «Смешарики». Новой работой компания решила отметить юбилей персонажей и съемочной команды, которая осталась с проектом и по сей день.

Особую роль играет и музыка в повествовании. Сочинять саундтреки взялись бессменные авторы хитов Марина Ланда и Сергей Васильев. Они дополнили визуальный ряд звуковым, чтобы создать единую историю, расширяя сюжет. Для этого применялись различные нетипичные приемы и музыкальные инструменты. В результате композиции стали органичной и неотъемлемой частью этой истории.