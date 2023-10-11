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Постер мультфильма Смешарики снимают кино
7.4
Смешарики снимают кино - Трейлер
Киноафиша Фильмы Смешарики снимают кино
7.4

Смешарики снимают кино

, 2023
Smeshariki snimayut kino
Россия / анимация / 18+
Любимые герои мультсериала снова на большом экране!
Трейлеры
Постер мультфильма Смешарики снимают кино
7.4
Смешарики снимают кино - Трейлер
Смешарики снимают кино  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм состоит из четырех короткометражек: у каждой свой жанр и свои «пасхалки» к шедеврам мирового кинематографа. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

К 2023 году уже было выпущено 7 сезонов «Смешариков» и 3 полнометражных мультфильма: «Смешарики. Начало», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю».

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики»: «За 20 лет герои выросли и стали настоящими мэтрами кинематографа. Теперь Смешарики сами снимают кино, экспериментируя со стилями и жанрами». 

По словам художественного руководителя и композитора проекта, смешарики сами уже стали кинолегендами. Поэтому авторам проекта показалось интересным погрузить их вглубь кинопроизводства, так сказать, дать им возможность побыть в шкуре творцов. А по пути, как уже не раз бывало в сериале, поиграть с разными жанрами, штампами и цитатами из любимого мира кино.

Шоураннеры отмечают, что сами по себе анимационные новеллы — только верхушка «смыслового айсберга». Зрителям понадобится время, чтобы слой за слоем «распаковать» сюжетные линии и рассмотреть детали: от одежды героев, их обращений друг с другом до элементов обстановки и эстетики кадра.

Над анимационной картиной работали преимущественно создатели оригинальных эпизодов «Смешариков»: художественный руководитель — Сергей Васильев, руководитель сценарной группы — Джангир Сулейманов. У каждой серии свой автор: Светлана Мардаголимова курировала создание короткометражки «Быдыдыщ и труляля», Дмитрий Яковенко — «Героические хроники героев», Денис Чернов и Сергей Лукьяненко — «Звездная принцесса», а над эпизодом под названием «Главный герой» работали сценарист Алексей Лебедев и актер, драматург и голос Бараша Вадим Бочанов. Поработать над историей вызвался известный российский прозаик Сергей Лукьяненко. Он подготовил скрипт к серии «Звездная принцесса».

Над созданием ленты работала студия «Рики», которая 20 лет занимается созданием легендарного сериала «Смешарики». Новой работой компания решила отметить юбилей персонажей и съемочной команды, которая осталась с проектом и по сей день.

Особую роль играет и музыка в повествовании. Сочинять саундтреки взялись бессменные авторы хитов Марина Ланда и Сергей Васильев. Они дополнили визуальный ряд звуковым, чтобы создать единую историю, расширяя сюжет. Для этого применялись различные нетипичные приемы и музыкальные инструменты. В результате композиции стали органичной и неотъемлемой частью этой истории.

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

В ролях

Вадим Бочанов
Вадим Бочанов
Barash
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Pin
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Pin
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Pin
Сергей Мардарь
Сергей Мардарь
Sovunya
Сергей Мардарь
Сергей Мардарь
Sovunya
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Nyusha
Владимир Постников
Владимир Постников
Yozhik
Антон Виноградов
Антон Виноградов
Krosh
Режиссер Денис Чернов, Дмитрий Яковенко, Светлана Мардаголимова
Сценарист Вадим Бочанов, Сергей Лукьяненко, Sergey Dubinkin, Лебедев, Алексей Владимирович
Композитор Марина Анатольевна Ланда, Васильев, Сергей Александрович
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 11 октября 2023
Дата выхода
12 октября 2023 Россия НМГ Кинопрокат
12 октября 2023 Азербайджан 6+
12 октября 2023 Болгария
2 ноября 2023 Казахстан 6+
12 октября 2023 Кыргызстан
12 октября 2023 Молдавия
2 ноября 2023 Узбекистан 6+
Бюджет 80 000 000 RUR
Сборы в мире $1 803 233
Производство Riki Group
Другие названия
Smeshariki snimayut kino, Смешарики снимают кино, Smeşariklar kino çəkir, Смешарики. Синема

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 83 голоса
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1231 В жанре «анимация»  201 В фильмах России  86 В фильмах 2023 года  63
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Смешарики снимают кино - Трейлер
Смешарики снимают кино Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Смешарики снимают кино

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, юмор и милые персонажи, интересные пародии на кино. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, фильм ощущается сборкой серий и может быть скучным. Общая оценка зрителей разделилась: часть довольна форматом и атмосферой, другие считают просмотр неудачным и дорогим. Фильм подойдет детям и взрослым, любящим Смешариков и легкий юмор, рассчитанный на семейный просмотр.
Саммари составлено ИИ на основе 62 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Ilya Kamenezkii 9 октября 2023, 23:08
Можно ли будет смотреть по Пушкинской карте?
Мария Ковалевская 14 октября 2023, 13:54
Скучно! Красиво снятый и озвученный скучнейший мультфильм. В кинотеатре с детьми от 3 до 12 скучно всем, и мне тоже. Не за что зацепиться с точки… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

В прокате стартовала анимация «Смешарики снимают кино»
13 октября 2023 13:41 В прокате стартовала анимация «Смешарики снимают кино» Полнометражный мультик о всеми любимых героях Ромашковой долины, которая наверняка заинтересует не только детей, но и взрослых.
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино»
13 сентября 2023 16:16 Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Легендарные мультяшки врываются на большие экраны в честь своего 20-летнего юбилея.
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