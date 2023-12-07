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L'été dernier

Запретная страсть, 2023

2023 / Франция / Норвегия
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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 7 декабря 2023
Премьера в мире 7 декабря 2023
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Катрин Брийа
В ролях
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Самуэль Кирхер
Оливье Рабурден
Оливье Рабурден
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Серена Ху
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6.7 IMDb
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