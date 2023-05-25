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Постер фильма Запретная страсть
6.4
Запретная страсть - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Запретная страсть
6.4

Запретная страсть

, 2023
L'été dernier
Франция, Норвегия / драма, триллер / 18+
Остросюжетная драма о порочной связи мачехи с пасынком
Трейлеры
Постер фильма Запретная страсть
6.4
Запретная страсть - Дублированный трейлер
Запретная страсть  Дублированный трейлер

О фильме

Энн, успешный юрист, живет в полной гармонии со своим мужем Пьером и их маленькими дочерьми в доме в пригороде Парижа. Однажды к ним переезжает 18-летний Тео, сын Пьера от предыдущего брака. Энн очарована Тео и постепенно вступает с ним в страстные отношения, подвергая опасности свою карьеру и семейную жизнь.

В ролях

Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Anne
Самуэль Кирхер
Théo
Оливье Рабурден
Оливье Рабурден
Pierre
Клотильда Куро
Клотильда Куро
Mina
Серена Ху
Serena
Жером Киршер
Angela Chen
Angela
Romain Maricau
Lucas
Romane Violeau
Première cliente Anne
Marie Lucas
Mère première cliente Anne
Nelia Valery
Amanda
Режиссер Катрин Брейя
Сценарист Паскаль Боницер, Мэй эль-Туки, Катрин Брейя, Maren Louise Käehne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Норвегия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 января 2024
Премьера в мире 25 мая 2023
Дата выхода
7 декабря 2023 Россия Ракета Релизинг
5 сентября 2024 Австралия MA 15+
7 декабря 2023 Азербайджан
7 декабря 2023 Болгария
11 января 2024 Германия 16
9 мая 2024 Доминиканская Республика
1 августа 2024 Израиль 16
24 мая 2024 Испания 16
7 марта 2024 Италия 6+
7 декабря 2023 Кыргызстан
14 июня 2024 Литва N16
7 декабря 2023 Молдавия
28 сентября 2023 Нидерланды 12
17 октября 2024 Новая Зеландия R16
30 августа 2024 Польша
12 октября 2023 Португалия
24 февраля 2024 Сербия
7 декабря 2023 Узбекистан
29 марта 2024 Финляндия 7
13 сентября 2023 Франция TP
26 сентября 2024 Хорватия
8 декабря 2023 Швеция 15
8 марта 2024 Эстония
3 апреля 2024 Южная Корея 19
Бюджет €3 300 000
Сборы в мире $1 087 145
Производство SBS Productions, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
L'Été dernier, Last Summer, El último verano, Lazos prohibidos, Ancora un'estate, Culpa e Desejo, Eelmisel suvel, En sommar, Geçen Yaz, Ha'Ka'itz Ha'Akharon, Im letzten Sommer, Inavouable, No Verão Passado, Ostatnie lato, Poslednje leto, Viime kesänä, Το περασμένο καλοκαίρι, Запретная страсть, 去年夏天, 殘夏, Минуле літо, Минулого літа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Запретная страсть - Дублированный трейлер
Запретная страсть Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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