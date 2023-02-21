BlackBerry, 2023

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На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера, скорее, самого неартового, артхаусного фильма — BlackBerry Мэтта Джонсона, который рассказывает о взлетах и падениях популярного смартфона, изменившего мир. Как он попал в конкурсную программу и почему на него стоит обратить внимание? Команда фильма на премьере в Берлине На одинокой парковке у двухэтажного офисного здания припарковалась машина, из которой сразу же вываливаются двое парней. Оба с явными отличительными чертами:…