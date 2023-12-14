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Постер фильма Моя жена — киллер
5.9
Моя жена — киллер - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Моя жена — киллер
5.9

Моя жена — киллер

, 2023
Role Play
США / триллер, комедия, боевик / 18+
Комедийный боевик с Кейли Куоко о супружеской паре, чей брак ждёт серьёзное испытание
Трейлеры
Постер фильма Моя жена — киллер
5.9
Моя жена — киллер - Дублированный трейлер
Моя жена — киллер  Дублированный трейлер

О фильме

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака…

В ролях

Конни Нильсен
Конни Нильсен
Gwen Carver
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Emma Brackett
Билл Найи
Билл Найи
Bob Kellerman
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
Dave Brackett
Стефани Леви-Джон
Стефани Леви-Джон
Стейси Танс
Джонатан Файлла
Саймон Делани
Toby Berman
Руди Дхармалингхам
Rajendra 'Raj' Bakshi
Lucia Aliu
Caroline Brackett
Regan Bryan-Gudgeon
Wyatt Brackett
Сонита Генри
Karen Shah
Режиссер Тома Венсан
Сценарист Seth W. Owen
Композитор Rael Jones
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 января 2024
Премьера в мире 14 декабря 2023
Дата выхода
14 декабря 2023 Россия Вольга
14 декабря 2023 Азербайджан 16+
25 января 2024 Болгария
4 января 2024 Германия 16
4 января 2024 Грузия R
6 марта 2025 Израиль
14 декабря 2023 Казахстан 18+
14 декабря 2023 Кыргызстан 16+
19 января 2024 Литва
14 декабря 2023 ОАЭ TBC
12 января 2024 Португалия
14 декабря 2023 Узбекистан
18 января 2024 Украина

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $576 455
Производство StudioCanal, The Picture Company, Studio Babelsberg
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 25 голосов
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3354 В жанре «триллер»  692 В жанре «комедия»  914 В жанре «боевик»  747 В фильмах США  2003 В фильмах 2023 года  212
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Моя жена — киллер - Дублированный трейлер
Моя жена — киллер Дублированный трейлер
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Цитаты

Emma Brackett Дэйв, это моя работа, ладно? Это то, что я умею. Я не знаю, как делать что-то ещё.
Dave Brackett Тогда запишись на курсы!
Emma Brackett Я знаю, ты прав. Мне действительно нужно это сделать, знаю.

Отзывы зрителей о фильме Моя жена — киллер

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы о фильме в целом смешанные: сильные стороны — удачное начало, достойная работа главной актрисы и приятная атмосфера с красивыми пейзажами. Фильм может понравиться компании подруг и зрителям, ищущим лёгкое развлечение и положительный финал. Слабые стороны — середина с затянутыми диалогами и слабая динамика сюжета. В итоге оценки в основном положительные, но с оговорками по сценарию.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 19 декабря 2023, 23:44
Очень приличная главная актриса, ну просто иногда из категории топ, кто такая, почему не знаю.. Из сериалов наверное. Ну и фильмец бодрый позитивненький
Киноафиша.инфо 20 декабря 2023, 17:04
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Моя жена — киллер - смотреть в онлайн-кинотеатре

Моя жена — киллер

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