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Постер фильма Вычитание
6.8
Вычитание - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Вычитание
6.8

Вычитание

, 2022
Subtraction
Иран / драма, детектив / 18+
Детективная драма о семейной паре, которая встречает своих двойников
Трейлеры
Постер фильма Вычитание
6.8
Вычитание - Дублированный трейлер
Вычитание  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года.

 

Изначально съемки должны были проходить в 2020 году, но после того, как Хагиги заразился Covid-19, их перенесли на март 2021 года. В апреле 2021 года из-за вспышек Covid-19 и объявления карантина в Тегеране съемки были остановлены. В итоге они завершились лишь в мае 2021 года.

Из-за пандемии Covid-19 фильм не попал на 40-й кинофестиваль «Фаджр».

 

В Тегеране, не переставая, льёт дождь. Случайно увидев мужа в городе и заподозрив его в двойной жизни, Фарзане решает проследить за Джалалом, но обнаруживает другую семейную пару как две капли воды похожую на них.

В ролях

Таране Алидости
Таране Алидости
Bita
Навид Мохаммадзаде
Навид Мохаммадзаде
Mohsen
Али Багери
Али Багери
Вахид Агапур
Вахид Агапур
Саид Чангизян
Саид Чангизян
Камран Дегхан
Gilda Vishki
Soheyla Razavi
Farham Azizi
Bardia
Bahram Komijani
Esmaeel Poor Reza
Maryam Afshar
Режиссер Мани Хагиги
Сценарист Мани Хагиги, Amir Reza Koohestani
Композитор Ramin Kousha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 июля 2025
Премьера в мире 10 сентября 2022
Дата выхода
7 сентября 2023 Россия A-One Films
7 сентября 2023 Азербайджан
7 сентября 2023 Болгария
7 сентября 2023 Кыргызстан
7 сентября 2023 Молдавия
7 сентября 2023 Таджикистан
15 сентября 2023 Тайвань
7 сентября 2023 Узбекистан
19 июля 2023 Франция TP
31 августа 2023 Швейцария
Сборы в мире $327 690
Производство Iranian Independents
Другие названия
Tafrigh, Subtraction, Kohtalokas tapaaminen, Les Ombres persanes, Między lustrami, O Casal Duplicado, Odštevanje, Soustraction, Subtração, Вычитание, 减法, 四面謎情, 德黑蘭雙面疑雲

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Вычитание - Дублированный трейлер
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