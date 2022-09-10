Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года.
Изначально съемки должны были проходить в 2020 году, но после того, как Хагиги заразился Covid-19, их перенесли на март 2021 года. В апреле 2021 года из-за вспышек Covid-19 и объявления карантина в Тегеране съемки были остановлены. В итоге они завершились лишь в мае 2021 года.
Из-за пандемии Covid-19 фильм не попал на 40-й кинофестиваль «Фаджр».
В Тегеране, не переставая, льёт дождь. Случайно увидев мужа в городе и заподозрив его в двойной жизни, Фарзане решает проследить за Джалалом, но обнаруживает другую семейную пару как две капли воды похожую на них.
|7 сентября 2023
|Россия
|A-One Films
|7 сентября 2023
|Азербайджан
|7 сентября 2023
|Болгария
|7 сентября 2023
|Кыргызстан
|7 сентября 2023
|Молдавия
|7 сентября 2023
|Таджикистан
|15 сентября 2023
|Тайвань
|7 сентября 2023
|Узбекистан
|19 июля 2023
|Франция
|TP
|31 августа 2023
|Швейцария