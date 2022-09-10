Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября 2022 года.

Изначально съемки должны были проходить в 2020 году, но после того, как Хагиги заразился Covid-19, их перенесли на март 2021 года. В апреле 2021 года из-за вспышек Covid-19 и объявления карантина в Тегеране съемки были остановлены. В итоге они завершились лишь в мае 2021 года.

Из-за пандемии Covid-19 фильм не попал на 40-й кинофестиваль «Фаджр».