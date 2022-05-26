Идея фильма изначально посетила Корээду во время исследования японской системы усыновления для фильма 2013 года «Как отец, как сын». В процессе постановщик обнаружил ее сходство с южнокорейской системой усыновления. Он узнал о единственной в Японии детской коробке — месте, где люди могут анонимно оставить детей, и о критике, связанной с этой системой в Японии. После того как Корээда обсудил с Соном, Бэ и Гангом совместную работу, он решил объединить эти две идеи. Корээда ранее был знаком с Соном и Бандой. Они пересекались на различных кинофестивалях. С Бэ он познакомился на съемках своего фильма 2009 года «Воздушная кукла» .

Корээда описал фильм как дополнение к картине 2018 года «Магазинные воришки». Оба фильма исследуют нетрадиционные семьи.

«Посредники» — первая лента Корээды на корейской языке.

Корээда сказал, что Сон был южнокорейским актером, с которым он больше всего хотел сотрудничать, и первым человеком, который пришел ему на ум в качестве кандидата на роль Сан Хёна.

Фильм был выбран для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2022 года, где он был показан 26 мая и выиграл приз экуменического жюри и приз за лучшую мужскую роль (Сон Кан Хо). Фильм был выпущен 8 июня 2022 года в кинотеатрах Южной Кореи.

Фильм был анонсирован 26 августа 2020 года. Съемки проходили в апреле — июне 2021 года в южнокорейских городах Пхохан, Ульджин и Самчхок.

Музыкальное сопровождение к картине написал композитор Чон Джэ Иль, ранее написавший музыку к культовым ленте «Паразиты» и веб-сериалу «Игра в кальмара». Релиз саундтрека состоялся 15 июня 2022 года.

Фильм получил «Премию ARRI» на Мюнхенском кинофестивале (2 июня 2022 года). Также одержал победу в категории Ray of Sunshine Award на Норвежском кинофестивале (20-26 августа 2022 года) и победу в категории Robert Bresson Award Венецианского кинофестиваля (31 августа — 10 сентября 2022 года).

Фильм стал номинантом в категории «Лучший фильм на иностранном языке» на Иерусалимском международном кинофестивале.

Корээда выбрал Ли после того, как во время карантина посмотрел множество корейских дорам, в том числе телесериал 2018 года «Мой господин» с Ли в главной роли. Когда Ли поступило предложение, она как раз готовилась к роли матери и исследовала отношение общества к матерям-одиночкам и трудности, через которые они проходят.

Основные съемки проходили с 14 апреля по 22 июня 2021 года.