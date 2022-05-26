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Постер фильма Посредники
6.9
Посредники - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Посредники
6.9

Посредники

, 2022
Beurokeo / Broker
Южная Корея / мелодрама / 18+
Корейская мелодрама о мошенниках, которые находят брошенного младенца
Трейлеры
Постер фильма Посредники
6.9
Посредники - Дублированный трейлер
Посредники  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Идея фильма изначально посетила Корээду во время исследования японской системы усыновления для фильма 2013 года «Как отец, как сын». В процессе постановщик обнаружил ее сходство с южнокорейской системой усыновления. Он узнал о единственной в Японии детской коробке — месте, где люди могут анонимно оставить детей, и о критике, связанной с этой системой в Японии. После того как Корээда обсудил с Соном, Бэ и Гангом совместную работу, он решил объединить эти две идеи. Корээда ранее был знаком с Соном и Бандой. Они пересекались на различных кинофестивалях. С Бэ он познакомился на съемках своего фильма 2009 года «Воздушная кукла» . 

Корээда описал фильм как дополнение к картине 2018 года «Магазинные воришки». Оба фильма исследуют нетрадиционные семьи.

«Посредники» — первая лента Корээды на корейской языке. 

Корээда сказал, что Сон был южнокорейским актером, с которым он больше всего хотел сотрудничать, и первым человеком, который пришел ему на ум в качестве кандидата на роль Сан Хёна.

Фильм был выбран для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2022 года, где он был показан 26 мая и выиграл приз экуменического жюри и приз за лучшую мужскую роль (Сон Кан Хо). Фильм был выпущен 8 июня 2022 года в кинотеатрах Южной Кореи. 

Фильм был анонсирован 26 августа 2020 года. Съемки проходили в апреле — июне 2021 года в южнокорейских городах Пхохан, Ульджин и Самчхок.

Музыкальное сопровождение к картине написал композитор Чон Джэ Иль, ранее написавший музыку к культовым ленте «Паразиты» и веб-сериалу «Игра в кальмара». Релиз саундтрека состоялся 15 июня 2022 года.

Фильм получил «Премию ARRI» на Мюнхенском кинофестивале (2 июня 2022 года). Также одержал победу в категории Ray of Sunshine Award на Норвежском кинофестивале (20-26 августа 2022 года) и победу в категории Robert Bresson Award Венецианского кинофестиваля (31 августа — 10 сентября 2022 года). 

Фильм стал номинантом в категории «Лучший фильм на иностранном языке» на Иерусалимском международном кинофестивале.

Корээда выбрал Ли после того, как во время карантина посмотрел множество корейских дорам, в том числе телесериал 2018 года «Мой господин» с Ли в главной роли. Когда Ли поступило предложение, она как раз готовилась к роли матери и исследовала отношение общества к матерям-одиночкам и трудности, через которые они проходят. 

Основные съемки проходили с 14 апреля по 22 июня 2021 года. 

 

Одной дождливой ночью замешанная в преступлении молодая женщина Со-ён оставляет новорожденного сына у дверей приюта. На следующий день она возвращается за ним, но обнаруживает, что младенца подобрала парочка обаятельных мошенников. Владелец прачечной Сан-хён и его молодой напарник Тон Су намерены не просто продать ребенка, чтобы решить свои денежные проблемы. Их главная цель — подыскать подкидышу приемных родителей, которые согреют его любовью и заботой. В поисках идеальной семьи герои колесят по дорогам страны, не догадываясь, что за ними следует пара детективов, жаждущих вывести их на чистую воду. Положение становится вдвойне опасным, когда к слежке подключаются гангстеры…

 

В ролях

Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Ha Sang-hyun
Ли Джи-ын
Ли Джи-ын
Мун Со-ён
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён
Detective Lee
Дон-Вон Кан
Дон-Вон Кан
Донг-со
Пэ Ду-на
Пэ Ду-на
Su-jin
Seung-soo Im
Hae-jin
Park Ji-yong
Woo-sung
Ким Сон-ён
Ким Сон-ён
Orphanage Director's Wife
Ли Му-сэн
Ли Му-сэн
Sun-ho
Ли Дон-хви
Mr. Song
Режиссер Хирокадзу Корээда
Сценарист Хирокадзу Корээда
Композитор Чон Джэ Иль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 июля 2022
Премьера в мире 26 мая 2022
Дата выхода
24 августа 2023 Россия Русский репортаж
30 марта 2023 Австралия M
17 марта 2023 Австрия
31 августа 2023 Азербайджан 16+
24 августа 2023 Болгария
6 апреля 2023 Бразилия
3 февраля 2023 Великобритания
16 марта 2023 Германия
23 июня 2022 Гонконг
16 марта 2023 Греция
24 августа 2023 Грузия R
20 января 2023 Индия A
15 июня 2022 Индонезия
3 февраля 2023 Ирландия
21 декабря 2022 Испания
13 октября 2022 Италия
24 августа 2023 Казахстан 16+
24 августа 2023 Кыргызстан 16+
24 августа 2023 Молдавия
5 января 2023 Португалия
26 декабря 2022 США R
27 апреля 2023 Сербия
24 августа 2023 Таджикистан
23 июня 2022 Таиланд
24 августа 2023 Узбекистан 16+
23 декабря 2022 Финляндия
7 декабря 2022 Франция
27 апреля 2023 Черногория
9 декабря 2022 Швеция Btl
8 июня 2022 Южная Корея 12
24 июня 2022 Япония G
MPAA R
Сборы в мире $18 851 416
Производство CJ ENM Co., Zip Cinema
Другие названия
Beurokeo, Broker, Baby Broker, Baby, Box, Broker, Broker - Familie gesucht, Min vackra stjärna, Bebek Servisi, Bebî Burokâ, Broker - Intermediários, Broker: Intercambiando Vidas, Broker: Uma Nova Chance, Broker. Intercambiando vidas, Familie gesucht, Le buone stelle - Broker, Les Bonnes Etoiles, Les bonnes étoiles, Min vakre stjerne, Người Môi Giới, Os Premiados Broker, Pikku tähti, Regnen skyller alt bort, Τυχερό αστέρι, Посередник, Посредник, سمسار, 브로커, ベイビー・ブローカー, 嬰兒轉運站, 孩子轉運站, 掮客, 요람

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 17 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Посредники - Дублированный трейлер
Посредники Дублированный трейлер
Посредники - Трейлер
Посредники Трейлер
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саундтрек фильма Посредники

Наша рецензия

Новый фильм автора &laquo;Магазинных воришек&raquo; Корээды про покинутых детей и обретение семьи.
Новый фильм автора «Магазинных воришек» Корээды про покинутых детей и обретение семьи. 24 августа в российский прокат выходит двукратный лауреат прошлогоднего Каннского кинофестиваля — драма «Посредники» Хирокадзу Корээды, автора «Магазинных воришек». «Посредники» получили на Лазурном берегу две награды, которые точно отражают ценность картины: приз за лучшую мужскую роль (Сон Кан-хо из «Паразитов» не сдает позиций) и приз экуменического (христианского) жюри — за грустную историю с сильным духовным посылом, но лишенной…

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