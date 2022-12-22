Охота, 2022

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о выходе в прокат О фильме 1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого. Развернуть Продолжительность 2 часа 11 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 22 декабря 2022 Режиссер Ли Джон-джэ В ролях Ли Джон-джэ Чон У-сон Хо Сон-тхэ Ко Юнджон Чон Хе-джин Все актеры и съемочная группа 2 постера

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