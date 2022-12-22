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Heon-teu

Охота, 2022

2022 / Корея
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О фильме
1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 декабря 2022
Режиссер
Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
В ролях
Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Чон У-сон
Хо Сон-тхэ
Ко Юнджон
Чон Хе-джин
Чон Хе-джин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охота 2 постера
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