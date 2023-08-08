Отпуск в октябре,

Молодая актриса Света окончила театральную академию, живет в Санкт-Петербурге и мечтает сниматься не в проходных сериалах, а в серьезных фильмах и играть серьезные роли. Ей везет, она попадает в болливудский проект, в котором собраны звезды кино, лучшие диджеи и хореографы страны. Но все оказывается не очень просто. Никто не знает сценария, актеры месяцами живут в маленькой гостинице и не понимают происходящего. Оказывается, что помимо основных съемок, актеры, диджей и хореографы участвуют в странной игре.
|26 октября 2023
|Россия
|Кино.Арт.Про