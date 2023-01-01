Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отпуск в октябре
Киноафиша Фильмы Отпуск в октябре
Отпуск в октябре

Отпуск в октябре,

Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Возраст 18+
Режиссер
Роман Михайлов
Роман Михайлов
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Геннадий Блинов
Анна Завтур
Анна Завтур
Мария Мацель
Мария Мацель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отпуск в октябре 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Related video
Популярные в СССР напитки сейчас кажутся ужасными: с этим не поспоришь
Кого без памяти любит Сидихин, которого называют мужчиной без недостатков: будете удивлены
Выставил всех вон: Пресняков отличился на «Славянском базаре»
Талантлив до безумия: чем закончилась карьера «парня из соседнего двора»
Все высмеивали победительницу «Миссис Россия» и называли силиконовой куклой: честное фото многих заставило передумать
Не зря считали героем-любовником: Жандаров закрутил роман с подругой жены (фото)
Эти блюда подавали в лучших советских ресторанах: сейчас их даже в столовой есть отказываются
В чем мать родила: голый Костюшкин покрасовался перед фанатками (фото)
Вовсе не Мария и Иван: какие имена на самом деле являются исконно русскими
«Пошло и вульгарно»: Лолита в «голом» комбинезоне публично села в лужу (фото)
Кирилла Гребенщикова долгое время считали сыном этого легендарного актера: дело вот в чем
Фома из «Невского» любит постарше: внешность его жены понравится далеко не всем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше