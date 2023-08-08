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Постер фильма Отпуск в октябре
7.2
Отпуск в октябре - Трейлер
Киноафиша Фильмы Отпуск в октябре
7.2

Отпуск в октябре

, 2023
Отпуск в октябре
Россия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Отпуск в октябре
7.2
Отпуск в октябре - Трейлер
Отпуск в октябре  Трейлер

О фильме

Молодая актриса Света окончила театральную академию, живет в Санкт-Петербурге и мечтает сниматься не в проходных сериалах, а в серьезных фильмах и играть серьезные роли. Ей везет, она попадает в болливудский проект, в котором собраны звезды кино, лучшие диджеи и хореографы страны. Но все оказывается не очень просто. Никто не знает сценария, актеры месяцами живут в маленькой гостинице и не понимают происходящего. Оказывается, что помимо основных съемок, актеры, диджей и хореографы участвуют в странной игре.

В ролях

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Геннадий Блинов
Геннадий Блинов
Анна Завтур
Анна Завтур
Мария Мацель
Мария Мацель
Андрей Позднухов
Андрей Позднухов
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Regina Beketova
Юра Борисов
Юра Борисов
Евгений Филатов
Евгений Филатов
Frol Frolov
Николай Горшков
Николай Горшков
Режиссер Роман Михайлов
Сценарист Роман Михайлов
Композитор Додонов, Павел Викторович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 8 августа 2023
Дата выхода
26 октября 2023 Россия Кино.Арт.Про
Бюджет 2 000 000 RUR
Сборы в мире $19 319
Производство Фрут Тайм
Другие названия
Otpusk v oktyabre, October vacation, Отпуск в октябре

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 16 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Отпуск в октябре - Трейлер
Отпуск в октябре Трейлер
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