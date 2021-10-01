Премьера состоялась 13 марта 2023 года на Кинофестивале в Гонконге, Китай.
Режиссером проекта стал знаменитый голливудский аниматор, талантливый сценарист и продюсер Найджел В. Тирни, создавший кинохиты «Шрек навсегда», 2-й сезон мультфильма «Как приручить дракона» и 3-й сезон «Кунг-фу Панды».
Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком! Но инстинкты взяли свое, и когда наш герой оперился, он отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только нашел своих родственников, но и новую цель - стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор...
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