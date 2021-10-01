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Постер мультфильма Пернатый патруль
5.6
Пернатый патруль - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пернатый патруль
5.6

Пернатый патруль

, 2023
Goldbeak
Китай / анимация / 18+
Семейный мультфильм о приключениях орла, которого воспитали курицы
Трейлеры
Постер мультфильма Пернатый патруль
5.6
Пернатый патруль - Дублированный трейлер
Пернатый патруль  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Премьера состоялась 13 марта 2023 года на Кинофестивале в Гонконге, Китай.

 

Режиссером проекта стал знаменитый голливудский аниматор, талантливый сценарист и продюсер Найджел В. Тирни, создавший кинохиты «Шрек навсегда», 2-й сезон мультфильма «Как приручить дракона» и 3-й сезон «Кунг-фу Панды».

 

Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком! Но инстинкты взяли свое, и когда наш герой оперился, он отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только нашел своих родственников, но и новую цель - стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор...

 

В ролях

Ryan Andes
Additional Voices
Ryan Andes
Additional Voices
Francisco Carrillo
Daba
Чо Сонвон
Jean Claude
Чо Сонвон
Jean Claude
Криспин Фриман
Guru
Криспин Фриман
Guru
Стивен Фу
Guy
Стивен Фу
Guy
Дэвид Генри
Goldbeak
Дэвид Генри
Goldbeak
Sean Kenin
Flutterclaw
Режиссер Найджел В. Тирни, Dong Long
Сценарист Robert N. Skir, Jeff Sloniker, Vivian Yoon
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 января 2025
Премьера в мире 1 октября 2021
Дата выхода
7 сентября 2023 Россия КароПрокат
7 сентября 2023 Азербайджан 6+
19 февраля 2026 Аргентина ATP
7 сентября 2023 Болгария
20 февраля 2025 Бразилия L
12 января 2024 Великобритания PG
8 мая 2025 Гватемала
5 августа 2024 Дания
8 мая 2025 Доминиканская Республика
18 апреля 2024 Израиль
12 января 2024 Ирландия PG
14 июня 2024 Испания
7 сентября 2023 Казахстан 6+
1 октября 2021 Китай
7 сентября 2023 Кыргызстан
11 августа 2023 Латвия U
11 августа 2023 Литва N7
7 сентября 2023 Молдавия
12 октября 2023 ОАЭ TBC
21 июня 2024 Польша
7 сентября 2023 Таджикистан
1 марта 2024 Турция
7 сентября 2023 Узбекистан 6+
4 сентября 2025 Чили TE
11 августа 2023 Эстония
24 августа 2023 Южная Корея All
Сборы в мире $647 665
Производство Liang Zi Film, Tierney Corp Productions
Другие названия
Goldbeak, Entre plumas y picos, Altın Gaga ve Macera Çetesi, Auksasnapis, Eagles & Chickens, Entre Penas e Bicadas, Entre picos y plumas, Guldnæb: Luftens Konge, Gullnebb, Knafa'yim shel Kha'verim, Kullanokk, Orzeł i reszta, Pico de Oro y sus amigos, Szárnyalj!, Пернатий патруль, Пернатый патруль, 老鹰抓小鸡, Gold Beak, 老鷹抓小雞, Eagles and Chickens: Goldbeak

Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 14 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 23 августа 2026

Трейлеры мультфильма

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Пернатый патруль - Дублированный трейлер
Пернатый патруль Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Пернатый патруль

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы дают смешанный, но в целом положительный настрой. Сильной стороной является эмоциональная вовлеченность детей: дочь в восторге, переживала и радовалась, что говорит о работе с чувствами. Недостаток — нехватка юмора и средняя подача. Фильм годится для семейного просмотра, особенно для родителей, ищущих эмоциональные моменты и дружелюбную атмосферу. Подойдет семьям с детьми.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

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7 сентября 2023 09:42 Досуг для всей семьи: сегодня в прокат выходит мультфильм «Пернатый патруль» Главный герой — орленок, которого воспитали куры.
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