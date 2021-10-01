Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком! Но инстинкты взяли свое, и когда наш герой оперился, он отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только нашел своих родственников, но и новую цель - стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор...