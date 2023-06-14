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Постер фильма Анатомия падения
7.6
Анатомия падения - Дублированный трейлер
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7.6

Анатомия падения

, 2023
Anatomie d'une chute
Франция / криминал, драма, триллер / 18+
Судебный триллер о писательнице, которую обвиняют в убийстве мужа
Трейлеры
Постер фильма Анатомия падения
7.6
Анатомия падения - Дублированный трейлер
Анатомия падения  Дублированный трейлер

О фильме

Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

В ролях

Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Сандра Войтер
Сванн Арло
Сванн Арло
Адвокат Винсент Ренци
Антуан Райнарц
Антуан Райнарц
Avocat général
Майло Мачадо Гранер
Daniel
Сэмюэл Тейс
Samuel Maleski
Дженни Бет
Marge Berger
Саадия Бентайеб
Maître Nour Boudaoud
Камилль Рутерфорд
Камилль Рутерфорд
Zoé Solidor
Anne Rotger
Présidente du tribunal
Софи Фийер
Monica
Режиссер Жюстин Трие
Сценарист Жюстин Трие, Дэвид Тион, Артур Харари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 декабря 2023
Премьера в мире 14 июня 2023
Дата выхода
19 октября 2023 Россия ПРОвзгляд
25 января 2024 Австралия MA 15+
23 февраля 2024 Азербайджан
6 декабря 2023 Андорра
25 января 2024 Аргентина +13
30 августа 2023 Бельгия 16
9 февраля 2024 Болгария
25 января 2024 Бразилия
10 ноября 2023 Великобритания 15
10 ноября 2023 Вьетнам
2 ноября 2023 Германия 12
11 января 2024 Гонконг IIA
31 августа 2023 Греция
28 марта 2024 Израиль 14
2 февраля 2024 Индия
19 января 2024 Индонезия
10 ноября 2023 Ирландия 15A
6 декабря 2023 Испания
26 октября 2023 Италия 6+
29 марта 2024 Китай
9 февраля 2024 Кыргызстан
1 марта 2024 Латвия N16
14 марта 2024 Литва N13
25 января 2024 Мексика B
23 февраля 2024 Молдавия
12 октября 2023 Нидерланды 12
25 января 2024 Панама
1 февраля 2024 Перу
23 февраля 2024 Польша
1 февраля 2024 Португалия M/12
3 ноября 2023 Румыния o.A.
24 февраля 2024 Сербия
23 февраля 2024 Таджикистан
14 декабря 2023 Таиланд 15
23 февраля 2024 Тайвань 6+
9 февраля 2024 Узбекистан
9 февраля 2024 Финляндия 12
23 августа 2023 Франция TP
21 декабря 2023 Хорватия 15
19 октября 2023 Чехия 12+
26 октября 2023 Швейцария
22 сентября 2023 Швеция 11
29 марта 2024 Эстония
31 января 2024 Южная Корея 15
23 февраля 2024 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €6 200 000
Сборы в мире $36 046 727
Производство Les Films Pelléas, Les Films de Pierre, France 2 Cinéma
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 40 голосов
7.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  873 В жанре «криминал»  89 В жанре «драма»  406 В жанре «триллер»  161 В фильмах Франции  50 В фильмах 2023 года  39
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Анатомия падения - Дублированный трейлер
Анатомия падения Дублированный трейлер
Анатомия падения - Дублированный тизер
Анатомия падения Дублированный тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Sandra Voyter Иногда пара — это сплошной хаос, и все теряются. Иногда мы сражаемся вместе, иногда — поодиночке, а иногда — друг против друга. Так бывает.

Отзывы зрителей о фильме Анатомия падения

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы разделяют фильм на сильные и слабые стороны. Сильное — актёрская игра и драматическая подача, атмосфера правовых дебатов. Слабое — медленный темп, повторение сюжета, спорная подача темы. Общий настрой зрителей — смешанный: одни отмечают глубину и стиль, другие — нудность. Подойдёт любителям вдумчивой драмы, судебных сцен и семейной тематики.
Саммари составлено ИИ на основе 11 отзывов.

Отзывы о фильме

belkadura 30 октября 2023, 18:14
Народ у нас странный... Можно было бы и проявить интерес к обладателю Золотой пальмовой ветви. А фильм очень даже не плох. Ну естественно, не для… Читать дальше…
tim.yakubovskiy 2 января 2024, 16:07
Феминистическая ерунда, высосанная из пальца. Кроме \"повесточки\" в этом \"шедевре\" ничего нет.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Анатомия падения

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