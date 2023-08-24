Руслан и Людмила. Больше, чем сказка, 2023

В основу семейного анимационного проекта от авторов франшизы «Снежная королева» легли классические произведения одного из самых знаменитых русских поэтов и писателей — Александра Сергеевича Пушкина.
За создание анимационной ленты взялась кинокомпания СТВ, которая выпустила картины «Тайна печати дракона» и «Конек-горбунок» и уже много лет работала с мистическими семейными проектами, а также анимационная студия «Воронеж». Поддержку в производстве они получили от «Фонда кино».
Картина стала современной адаптацией произведения, которое впервые опубликовали в 1820 году. В центре событий оказывается дочь великого князя Людмила, которая оказалась в плену у злого волшебника Черномора накануне свадьбы. Ее жених Руслан сделает все, чтобы помочь невесте выбраться.
Произведение «Руслан и Людмила» является первой законченной поэмой великого классика. Во время ее написания Александр Пушкин черпал вдохновение из древнерусских былин.
Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.
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