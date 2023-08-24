Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Киноафиша Фильмы Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

Руслан и Людмила. Больше, чем сказка, 2023

2023 / Россия
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

Год выпуска 2023
Премьера в России 24 августа 2023
Премьера в мире 24 августа 2023
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Алексей Цицилин
Алексей Цицилин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» Сказочный мультфильм от создателя «Снежной королевы: Разморозка» выйдет в конце августа.
Написать
13 июля 2023 15:23
Все новости мультфильма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Кукла. Реинкарнация зла
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Related video
Жизнь в Англии и куча скелетов в шкафу: что известно о единственной дочери Градского, которой он дал все
Русскую Эду от настоящей из «Постучись в мою дверь» не отличить: убедитесь сами
Слова Бородиной о детях заставили отвернуться от нее даже преданных фанатов: многие возмутятся
Цензура обошла стороной самую пикантную сцену в «Человеке-амфибии»: убедитесь сами
Скрыть не вышло: Агутин оконфузился во время выступления за границей
Эти 3 знака Зодиака опаздывают везде и всюду: ждать их можно до пенсии
Платье на ней чуть не трещит: глазам не поверите, увидев располневшую Снигирь
«Рабы, холопы»: грубым словам Пугачевой нашлось странное объяснение
Тест: какая вы из греческих богинь?
Практически не изменилась за 25 лет: это фото доказывает, что Андреева вечно молодая
Полная противоположность Королевой: вы и не знали, а у Тарзана есть бывшая жена
«Все наружу»: народ в ужасе от пикантной провокации 54-летней Бледанс
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше