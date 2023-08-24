Руслан и Людмила. Больше, чем сказка, 2023

В основу семейного анимационного проекта от авторов франшизы «Снежная королева» легли классические произведения одного из самых знаменитых русских поэтов и писателей — Александра Сергеевича Пушкина.

За создание анимационной ленты взялась кинокомпания СТВ, которая выпустила картины «Тайна печати дракона» и «Конек-горбунок» и уже много лет работала с мистическими семейными проектами, а также анимационная студия «Воронеж». Поддержку в производстве они получили от «Фонда кино».

Картина стала современной адаптацией произведения, которое впервые опубликовали в 1820 году. В центре событий оказывается дочь великого князя Людмила, которая оказалась в плену у злого волшебника Черномора накануне свадьбы. Ее жених Руслан сделает все, чтобы помочь невесте выбраться.

Произведение «Руслан и Людмила» является первой законченной поэмой великого классика. Во время ее написания Александр Пушкин черпал вдохновение из древнерусских былин.