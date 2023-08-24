Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
7.5
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
7.5

Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

, 2023
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Россия / анимация / 18+
Мультфильм о невероятных приключениях отважной красавицы, попавшей в плен к колдуну
Трейлеры
Постер мультфильма Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
7.5
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка - Трейлер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка  Трейлер

Факты

О фильме

В основу семейного анимационного проекта от авторов франшизы «Снежная королева» легли классические произведения одного из самых знаменитых русских поэтов и писателей — Александра Сергеевича Пушкина.

За создание анимационной ленты взялась кинокомпания СТВ, которая выпустила картины «Тайна печати дракона» и «Конек-горбунок» и уже много лет работала с мистическими семейными проектами, а также анимационная студия «Воронеж». Поддержку в производстве они получили от «Фонда кино». 

Картина стала современной адаптацией произведения, которое впервые опубликовали в 1820 году. В центре событий оказывается дочь великого князя Людмила, которая оказалась в плену у злого волшебника Черномора накануне свадьбы. Ее жених Руслан сделает все, чтобы помочь невесте выбраться.

Произведение «Руслан и Людмила» является первой законченной поэмой великого классика. Во время ее написания Александр Пушкин черпал вдохновение из древнерусских былин.

 

Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

В ролях

Артём Крылов
Артём Крылов
Ruslan
Ирина Обрезкова
Ирина Обрезкова
medvezhata
Александр Быковский
Александр Быковский
Farlaf
Виктория Войнич-Слуцкая
David Brodskiy
Vladimir
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Medved
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Naina
Valentin Morozov
Chernomor
Dmitriy Strelkov
Finn
Andrey Pirog
Artem Kazyukhanov
Ratmir
Режиссер Алексей Цицилин, Алексей Замыслов, Владимир Николаев
Сценарист Андрей Кореньков, Владимир Николаев, Александр Сергеевич Пушкин, Алексей Замыслов
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 августа 2023
Дата выхода
24 августа 2023 Россия Вольга
24 августа 2023 Казахстан 6+
24 августа 2023 Кыргызстан
24 августа 2023 Узбекистан
Бюджет 361 752 000 RUR
Сборы в мире $1 226 285
Производство Анимационная студия «Воронеж» , CTB Film Company
Другие названия
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka, Руслан и Людмила. Больше, чем сказка, Ruslan and Lyudmila. More Than a Fairy Tale

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 30 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  901 В жанре «анимация»  157 В фильмах России  40 В фильмах 2023 года  41
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка - Трейлер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о мультфильме Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы в целом положительные: зрители отмечают качественные визуальные эффекты, динамичный сюжет, ярких персонажей и добрую мораль, которая учит верить в себя и не сдаваться. Среди минусов — длительная реклама перед началом и вопросы по возрасту у части зрителей. Фильм подходит для семейного просмотра: детям и взрослым, ищущим светлую сказку и лёгкий юмор с современными элементами.
Саммари составлено ИИ на основе 19 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Аня Шишкова 25 августа 2023, 19:41
Какой же потрясающий мультфильм. Сегодня ходила, смотрела. Очень интересно. И все герои такие разные, и такие красивые. В общем если сомневаетесь идти на него или нет однозначно идите.
Юлия Артёмова 2 сентября 2023, 14:44
Графика отличная , сюжет динамичный , очень интересный мультфильм . Смысловая составляющая в норме ❤😁 . Много юмора. Много современных фишек. Рекомендуем !
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»
13 июля 2023 15:23 Вышел трейлер российского анимационного блокбастера «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» Сказочный мультфильм от создателя «Снежной королевы: Разморозка» выйдет в конце августа.
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше