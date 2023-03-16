Морские монстрики, 2017

В городке морских монстриков объявлен конкурс на самую смешную шутку — и трое хороших приятелей, рыбок-монстриков, не особо разбирающихся в хороших манерах, решают принять в нём участие — в надежде прославиться в качестве юмористов. Но обнаруживается одна большая-большая проблема — их шутки совсем не смешные. Тогда они отправляются в целое подводное путешествие, полное приключений и знакомств с яркими, интересными, веселыми и иногда немножко пугающими обитателями подводного мира — с которыми тоже, оказывается, можно дружить.