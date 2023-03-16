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Морские монстрики Морские монстрики
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Sea Monsters

Морские монстрики, 2017

2017 / США
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О фильме

В городке морских монстриков объявлен конкурс на самую смешную шутку — и трое хороших приятелей, рыбок-монстриков, не особо разбирающихся в хороших манерах, решают принять в нём участие — в надежде прославиться в качестве юмористов. Но обнаруживается одна большая-большая проблема — их шутки совсем не смешные. Тогда они отправляются в целое подводное путешествие, полное приключений и знакомств с яркими, интересными, веселыми и иногда немножко пугающими обитателями подводного мира — с которыми тоже, оказывается, можно дружить.

Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 марта 2023
Премьера в мире 16 марта 2023
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Эван Тремел
В ролях
КейДжей Шрок
Сара Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Морские монстрики 2 постера
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