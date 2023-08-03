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Постер фильма Баба Яга спасает мир
6.4
Баба Яга спасает мир - Трейлер
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6.4

Баба Яга спасает мир

, 2023
Baba Yaga spasaet mir
Россия / семейный, комедия / 18+
Семейное фэнтези о знаменитой колдунье, попавшей в современный мир
Трейлеры
Постер фильма Баба Яга спасает мир
6.4
Баба Яга спасает мир - Трейлер
Баба Яга спасает мир  Трейлер

Факты

О фильме

Постановщиком сказочной картины стал автор проектов «Не родись красивой», «Папины дочки» и «Ранетки» Карен Захаров. По словам самого режиссера, он испытывал большое волнение, поскольку зрителями этого фильма станут маленькие дети. Захаров признался, что хочет подарить им настоящую сказку. Баба Яга — его любимый персонаж из русских народных сказок, ведь она всегда остается загадкой. Яга харизматичная, злая, но при этом она добрейший персонаж.

По словам режиссера, посыл картины заключается в том, что надо верить в сказки, почаще отрываться от наших гаджетов и оглядываться вокруг себя: а вдруг рядом сказочный герой?

Сценаристом проекта стал Юрий Ненев — автор проектов «Доченьки» и «Пустой дом», военной драмы «Первый Оскар». По словам сценариста, много лет назад при поступлении во ВГИК на сценарный факультет он обещал своему мастеру Леониду Николаевичу Нехорошеву, что будет писать сказки. Ненев признался, что сдержать обещание было непросто – он не мог подступиться к сказке 15 лет. Чудо произошло в новогоднюю ночь 2020 года. Сразу после удара курантов Юрий написал сказку. 

Первый вариант сценария был очень олдскульным, похожим на советское кино, в стилистике Александра Роу. Тот сценарий, который пошел в работу, был доработан вместе с режиссером Кареном Захаровым. История стала более современной, динамичной и комедийной.

Делая Бабу Ягу главной героиней, сценарист выразил протест всем тем, кто снимает фильмы ужасов и страшилки про Ягу и ее проклятия. Он хотел напомнить, что Яга испокон века добрым молодцам помогала, в печь сажала, но никого до конца не изжарила. Русская Яга — добрая, но вредная. 

Реквизиторам пришлось изрядно поколдовать над ступой Бабы Яги, чтобы она была не простая, а левитирующая. Актеров также ждал непростой грим.

 

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов – это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой – добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги? 

В ролях

Ян Цапник
Ян Цапник
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Baba Yaga
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Савелий Кудряшов
Senka
Марат Башаров
Марат Башаров
Rezhissyor
Сергей Степин
Сергей Степин
Полина Бахтигозина
Devochka s mamoy
Ирина Чипиженко
Ирина Чипиженко
Babushka v bolnitse
Valeria Christiansen
Mama devochki
Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
Leshiy
Режиссер Карен Захаров
Сценарист Юрий Ненев, Армен Ананикян, Evgeniy Vikharev, Сергей Юдаков
Композитор Игор Бабаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 октября 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Дата выхода
3 августа 2023 Россия Наше кино
3 августа 2023 Азербайджан
3 августа 2023 Болгария
10 августа 2023 Казахстан 6+
10 августа 2023 Кыргызстан
3 августа 2023 Молдавия
3 августа 2023 Таджикистан
10 августа 2023 Узбекистан 6+
Бюджет 150 000 000 RUR
Сборы в мире $6 917 919
Производство Fresh film, Lime Cinema
Другие названия
Baba Yaga spasaet mir, Баба Яга спасает мир, Яга-2020

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 156 голосов
4.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2926 В жанре «семейный»  295 В жанре «комедия»  771 В фильмах России  410 В фильмах 2023 года  178
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Баба Яга спасает мир - Трейлер
Баба Яга спасает мир Трейлер
Баба Яга спасает мир - Трейлер
Баба Яга спасает мир Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Баба Яга спасает мир

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Большинство зрителей оценивают фильм как добрую семейную сказку с яркими визуальными эффектами и продуманной атмосферой. Сильные стороны: тёплый посыл о взаимопомощи, понятный сюжет, хорошие актёры и музыкальное сопровождение. Слабые стороны: медленный темп и иногда надуманность сюжета. Подойдёт для семейного просмотра с детьми и для поклонников русских сказок.
Саммари составлено ИИ на основе 75 отзывов.

Отзывы о фильме

Елена Рыбакова 5 августа 2023, 15:02
Нам фильм понравился, дети радостные. Настроение хорошее было долго после просмотра, настоящий семейный фильм и цена на билет нормальная. Спасибо)
Аня Шишкова 3 августа 2023, 19:59
Очень понравился мультфильм. Сюжет интересный. Есть моменты где и посмеяться можно. Однозначно советую посмотреть.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы
6 августа 2023 10:24 7 русских сказок, по которым сняли эпичные фильмы 3 августа в российский прокат выходит фильм-сказка «Баба Яга спасает мир». По этому случаю редакция «Киноафиши» вспоминает картины, снятые по мотивам русских сказок.
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир»
5 июля 2023 14:22 Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» В фильме знаменитая колдунья пытается защитить от Кощея все человечество.
Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир»
12 мая 2023 10:08 Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир» Авторами фильма выступили создатели «Артека. Большое путешествие» и «Первого Оскара».

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