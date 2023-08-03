Баба Яга спасает мир, 2023

Постановщиком сказочной картины стал автор проектов «Не родись красивой», «Папины дочки» и «Ранетки» Карен Захаров. По словам самого режиссера, он испытывал большое волнение, поскольку зрителями этого фильма станут маленькие дети. Захаров признался, что хочет подарить им настоящую сказку. Баба Яга — его любимый персонаж из русских народных сказок, ведь она всегда остается загадкой. Яга харизматичная, злая, но при этом она добрейший персонаж.
По словам режиссера, посыл картины заключается в том, что надо верить в сказки, почаще отрываться от наших гаджетов и оглядываться вокруг себя: а вдруг рядом сказочный герой?
Сценаристом проекта стал Юрий Ненев — автор проектов «Доченьки» и «Пустой дом», военной драмы «Первый Оскар». По словам сценариста, много лет назад при поступлении во ВГИК на сценарный факультет он обещал своему мастеру Леониду Николаевичу Нехорошеву, что будет писать сказки. Ненев признался, что сдержать обещание было непросто – он не мог подступиться к сказке 15 лет. Чудо произошло в новогоднюю ночь 2020 года. Сразу после удара курантов Юрий написал сказку.
Первый вариант сценария был очень олдскульным, похожим на советское кино, в стилистике Александра Роу. Тот сценарий, который пошел в работу, был доработан вместе с режиссером Кареном Захаровым. История стала более современной, динамичной и комедийной.
Делая Бабу Ягу главной героиней, сценарист выразил протест всем тем, кто снимает фильмы ужасов и страшилки про Ягу и ее проклятия. Он хотел напомнить, что Яга испокон века добрым молодцам помогала, в печь сажала, но никого до конца не изжарила. Русская Яга — добрая, но вредная.
Реквизиторам пришлось изрядно поколдовать над ступой Бабы Яги, чтобы она была не простая, а левитирующая. Актеров также ждал непростой грим.
Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов – это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой – добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги?
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