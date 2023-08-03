Баба Яга спасает мир, 2023

Постановщиком сказочной картины стал автор проектов «Не родись красивой», «Папины дочки» и «Ранетки» Карен Захаров. По словам самого режиссера, он испытывал большое волнение, поскольку зрителями этого фильма станут маленькие дети. Захаров признался, что хочет подарить им настоящую сказку. Баба Яга — его любимый персонаж из русских народных сказок, ведь она всегда остается загадкой. Яга харизматичная, злая, но при этом она добрейший персонаж.

По словам режиссера, посыл картины заключается в том, что надо верить в сказки, почаще отрываться от наших гаджетов и оглядываться вокруг себя: а вдруг рядом сказочный герой?

Сценаристом проекта стал Юрий Ненев — автор проектов «Доченьки» и «Пустой дом», военной драмы «Первый Оскар». По словам сценариста, много лет назад при поступлении во ВГИК на сценарный факультет он обещал своему мастеру Леониду Николаевичу Нехорошеву, что будет писать сказки. Ненев признался, что сдержать обещание было непросто – он не мог подступиться к сказке 15 лет. Чудо произошло в новогоднюю ночь 2020 года. Сразу после удара курантов Юрий написал сказку.

Первый вариант сценария был очень олдскульным, похожим на советское кино, в стилистике Александра Роу. Тот сценарий, который пошел в работу, был доработан вместе с режиссером Кареном Захаровым. История стала более современной, динамичной и комедийной.

Делая Бабу Ягу главной героиней, сценарист выразил протест всем тем, кто снимает фильмы ужасов и страшилки про Ягу и ее проклятия. Он хотел напомнить, что Яга испокон века добрым молодцам помогала, в печь сажала, но никого до конца не изжарила. Русская Яга — добрая, но вредная.

Реквизиторам пришлось изрядно поколдовать над ступой Бабы Яги, чтобы она была не простая, а левитирующая. Актеров также ждал непростой грим.