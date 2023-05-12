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Баба Яга спасает мир Баба Яга спасает мир
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Баба Яга спасает мир, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают о том, что заклятие больше не действует и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов – это лишь вопрос времени. Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется Кощей Бессмертный, жаждущий отмщения, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад. Сенька попал в сказку, но сможет ли он вырваться обратно, помочь спасти наш мир и на чьей стороне примет бой – добра и зла, всесильного Кощея или хитрой Яги? 

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Карен Захаров
Карен Захаров
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Баба Яга спасает мир 1 постер
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Легендарная колдунья дает отпор силам зла в трейлере сказки «Баба Яга спасает мир» Авторами фильма выступили создатели «Артека. Большое путешествие» и «Первого Оскара».
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12 мая 2023 10:08
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