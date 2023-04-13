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Постер фильма Волны
5.4
Волны - Трейлер
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5.4

Волны

, 2022
Volny
Россия / драма / 18+
Главный герой пытается начать новую жизнь после пережитой трагедии
Трейлеры
Постер фильма Волны
5.4
Волны - Трейлер
Волны  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссер Михаил Брашинский начал работу над фильмом еще в 2010 году. Он писал сценарий много лет, периодически бросая и возобновляя работу. По словам Михаила, работа над проектом спасла его от одиночества.

Для того чтобы фильм получился убедительным, Брашинский провел тщательную подготовку. Он изучил немало тематической литературы о различных ритуалах, посмотрел фильм и телепроекты, связанные с религиозными культами и обрядами.

Участие Виктории Толстогановой в съемках картины – случайность. Первоначально сценарий писался для другой актрисы, которую режиссер сразу же видел в этой роли. Она уже начала сниматься, когда внезапно заболела коронавирусом. Тогда Брашинский обратился к Толстогановой с просьбой выручить его. Кинематографист остался очень доволен ее работой.

В августе 2022 года проект принял участие в отечественном кинофестивале «Окно в Европу». За звание лучшего постановщика игрового фильма боролись 11 режиссеров, среди которых были дебютанты. Также на фестивале были представлены документальные картины и анимационные ленты.

Съемки картины проходили в 2021 году в Тарусе.

После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь В прошлое уходит все, что казалось важным работа, успех, привычные ритмы большого города. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?

В ролях

Владислав Абашин
Владислав Абашин
Oleg
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Vera
Ирина Бразговка
Ирина Бразговка
Zoya
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Pyotr
Роман Радов
Роман Радов
Gleb
Алексей Багдасаров
Алексей Багдасаров
Investor
Kseniya Orlova
Ksyusha
Егор Попов
Anton
Darya Sergeyeva
Madonna
Александр Олегович Шепс
Provodnik
Режиссер Михаил Брашинский
Сценарист Константин Мурзенко, Михаил Брашинский
Композитор Denis Antonov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 13 апреля 2023
Дата выхода
13 апреля 2023 Россия Reflexion Films
Сборы в мире $2 511
Производство КИНОПРАЙМ, Студия "Слон"
Другие названия
Volny, Волны

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Волны - Трейлер
Волны Трейлер
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