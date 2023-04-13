Режиссер Михаил Брашинский начал работу над фильмом еще в 2010 году. Он писал сценарий много лет, периодически бросая и возобновляя работу. По словам Михаила, работа над проектом спасла его от одиночества.

Для того чтобы фильм получился убедительным, Брашинский провел тщательную подготовку. Он изучил немало тематической литературы о различных ритуалах, посмотрел фильм и телепроекты, связанные с религиозными культами и обрядами.

Участие Виктории Толстогановой в съемках картины – случайность. Первоначально сценарий писался для другой актрисы, которую режиссер сразу же видел в этой роли. Она уже начала сниматься, когда внезапно заболела коронавирусом. Тогда Брашинский обратился к Толстогановой с просьбой выручить его. Кинематографист остался очень доволен ее работой.

В августе 2022 года проект принял участие в отечественном кинофестивале «Окно в Европу». За звание лучшего постановщика игрового фильма боролись 11 режиссеров, среди которых были дебютанты. Также на фестивале были представлены документальные картины и анимационные ленты.

Съемки картины проходили в 2021 году в Тарусе.