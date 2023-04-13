Режиссер Михаил Брашинский начал работу над фильмом еще в 2010 году. Он писал сценарий много лет, периодически бросая и возобновляя работу. По словам Михаила, работа над проектом спасла его от одиночества.
Для того чтобы фильм получился убедительным, Брашинский провел тщательную подготовку. Он изучил немало тематической литературы о различных ритуалах, посмотрел фильм и телепроекты, связанные с религиозными культами и обрядами.
Участие Виктории Толстогановой в съемках картины – случайность. Первоначально сценарий писался для другой актрисы, которую режиссер сразу же видел в этой роли. Она уже начала сниматься, когда внезапно заболела коронавирусом. Тогда Брашинский обратился к Толстогановой с просьбой выручить его. Кинематографист остался очень доволен ее работой.
В августе 2022 года проект принял участие в отечественном кинофестивале «Окно в Европу». За звание лучшего постановщика игрового фильма боролись 11 режиссеров, среди которых были дебютанты. Также на фестивале были представлены документальные картины и анимационные ленты.
Съемки картины проходили в 2021 году в Тарусе.
После пережитой страшной трагедии герой оставляет свою прежнюю жизнь В прошлое уходит все, что казалось важным работа, успех, привычные ритмы большого города. Но мир людей отказывается отпускать его, врывается в избранное им одиночество, манит новыми возможностями Неожиданно для себя герой находит новый дом, где вроде бы обретает покой, любовь и ответы на свои мучительные вопросы Но правильные ли это ответы? И какую цену придется заплатить, чтобы выжить и остаться собой?
|13 апреля 2023
|Россия
|Reflexion Films