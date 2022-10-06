Имущество,

Режиссерское кресло занял Дин Крэйг, он же создал сценарий. Это вторая полнометражная работа кинематографиста после ленты «Любовь. Свадьба. Повтор».

Одним из продюсеров проекта выступила звезда культового сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер.

Анна Фэрис сообщила, что первое же прочтение сценария, который ей прислали, заставило ее хохотать до слез.

Одну из ролей исполнил Дэвид Духовны, который сменил для роли привычное амплуа и отрастил усы. По его словам, для него было интересным актерским опытом сыграть странного асоциального парня совершенно искренне, без какого-либо стыда.

Съемки начались в феврале 2022 года в Новом Орлеане и завершились в марте того же года. Съемочный процесс проходил на базе студии Signature Ent.

Актриса Анна Фэрис отметила, что давно хотела поработать вместе со своей коллегой Тони Коллетт. Учитывая долгую и разнообразную карьеру обеих актрис в кино и на телевидении, кажется странным, что они до сих пор не появлялись вместе в кадре. По словам Анны, каждый день на съемочной площадке дарил им позитивные эмоции. Тони фонтанировала творческими идеями и щедро делилась ими. Актрисам легко работалось вместе, они сразу почувствовали себя одной командой.