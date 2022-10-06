Имущество,

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Постер фильма Очень плохая семейка
5.2
Очень плохая семейка - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Очень плохая семейка
5.2

Очень плохая семейка

, 2022
The Estate
Великобритания / комедия / 18+
Комедия о родственниках умирающей тетушки, готовых на все ради наследства
Трейлеры
Постер фильма Очень плохая семейка
5.2
Очень плохая семейка - Дублированный трейлер 2
Очень плохая семейка  Дублированный трейлер 2

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Дин Крэйг, он же создал сценарий. Это вторая полнометражная работа кинематографиста после ленты «Любовь. Свадьба. Повтор».

 

Одним из продюсеров проекта выступила звезда культового сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер.

Анна Фэрис сообщила, что первое же прочтение сценария, который ей прислали, заставило ее хохотать до слез.

Одну из ролей исполнил Дэвид Духовны, который сменил для роли привычное амплуа и отрастил усы. По его словам, для него было интересным актерским опытом сыграть странного асоциального парня совершенно искренне, без какого-либо стыда. 

Съемки начались в феврале 2022 года в Новом Орлеане и завершились в марте того же года. Съемочный процесс проходил на базе студии Signature Ent.

Актриса Анна Фэрис отметила, что давно хотела поработать вместе со своей коллегой Тони Коллетт. Учитывая долгую и разнообразную карьеру обеих актрис в кино и на телевидении, кажется странным, что они до сих пор не появлялись вместе в кадре. По словам Анны, каждый день на съемочной площадке дарил им позитивные эмоции. Тони фонтанировала творческими идеями и щедро делилась ими. Актрисам легко работалось вместе, они сразу почувствовали себя одной командой. 

Узнав, что их очень богатая и очень вздорная тетка приболела, сестры Мейси и Саванна отправляется в ее загородное поместье в надежде получить наследство. Там они обнаруживают, в особняк нагрянули и другие родственники. Чтобы заполучить вожделенные деньги, сестрам придется завоевать доверие тетки и дискредитировать родню. Игры за наследство объявляются открытыми!

В ролях

Тони Коллетт
Тони Коллетт
Macey
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Savanna
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Тётя Хильда
Розмари ДеУитт
Розмари ДеУитт
Beatrice
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Richard
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
James
Кейла Монтерросо Мейя
Ellen
Дэнни Винсон
Дэнни Винсон
Bill
Гичи Гамба
Geoff
Патриция Френч
Diane
Режиссер Дин Крэйг
Сценарист Дин Крэйг
Композитор Уилл Бейтс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 января 2023
Премьера в мире 6 октября 2022
Дата выхода
8 марта 2023 Россия Экспонента 16+
1 июня 2023 Греция
9 декабря 2022 Дания A
7 декабря 2023 Израиль 14
20 января 2023 Испания
9 марта 2023 Казахстан 16+
9 марта 2023 Кыргызстан 16+
19 октября 2023 Мексика
4 ноября 2022 Португалия M/14
4 ноября 2022 США
9 марта 2023 Узбекистан 16+
9 декабря 2022 Финляндия
MPAA R
Сборы в мире $572 062
Производство Signature Films, Pretty Matches Productions, Signature Entertainment
Другие названия
The Estate, Guerra De Herederos, Очень плохая семейка, A Herança, Gátlástalan örökösök, Guerra Entre Herdeiros, Perinnönkärkkyjät, Una herencia de muerte, Wojna o spadek, Yerousha Be'Hafra'ah, Zapuščina, Επίδοξοι κληρονόμοι, Боротьба за спадок, Наследството

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 18 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Очень плохая семейка - Дублированный трейлер 2
Очень плохая семейка Дублированный трейлер 2
Очень плохая семейка - Дублированный трейлер
Очень плохая семейка Дублированный трейлер
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Наша рецензия

С такой алчной родней и враги не нужны.
С такой алчной родней и враги не нужны. Сестры Мейси и Саванна вновь не смогли получить кредит, чтобы их небольшое кафе смогло выбраться из кризиса. Кажется, на этот раз все же придется распрощаться с мечтами и закрыть бизнес. Но неожиданно они узнают о страшной болезни своей тетушки. Тут бы им горячо затосковать после столь печальной новости. Вот только сестры видят в этом лишь невероятную удачу. Родственница обладает огромным состоянием, которое способно заставить вытерпеть ее сварливый и злобный характер. Приехав…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка»
10 октября 2022 11:43 На кону большое богатство: вышел новый трейлер черной комедии «Очень плохая семейка» Жадные родственники готовы пойти на все, чтобы получить наследство.
Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»
4 сентября 2022 12:46 Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество» В ленте от режиссера «Смерти на похоронах» также сыграли Дэвид Духовны, Розмари ДеУитт и Кэтлин Тернер.

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