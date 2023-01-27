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Постер фильма Яростный волк
5.2
Яростный волк - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Яростный волк
5.2

Яростный волк

, 2022
Lobo Feroz
Аргентина, Испания, Уругвай / драма, ужасы, триллер / 18+
Триллер о детективе, который преследует маньяка
Трейлеры
Постер фильма Яростный волк
5.2
Яростный волк - Дублированный трейлер
Яростный волк  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является ремейком израильского фильма 2013 года «Большие злые волки».

Эта лента известна как одна из любимых фильмов Квентина Тарантино. Фильм полностью снят в провинции Кадис (южная часть материковой Испании) в феврале 2021 года (в таких местах, как Вехер, Эль-Пуэрто и Чиклана).

Несмотря на успех оригинала, «Яростный волк» получил отрицательные оценки. Критикам не понравилось все — и «смехотворные» диалоги, и изобильные и неуместные жестокие сцены, и слабый сюжет. Один из критиков назвал работу Эрнандеса «бледной копией» израильского прототипа. Однако адаптация получила высокие продажи по всему миру, подчеркнув рыночный успех жанровых фильмов от именитых режиссеров.

Международная премьера фильма состоялась на BIFFF (Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов) в апреле 2022 года, а азиатская премьера состоится на одном из ведущих азиатских фестивалей.

Главный герой-детектив выслеживал подозреваемого в убийстве детей, а в итоге сам оказывается под следствием за превышение должностных полномочий. Из-за бюрократической ошибки мужчине удаётся остаться на свободе. Детектив обращается к матери одной из жертв и предлагает помочь завершить расследование и наказать маньяка.

В ролях

Адриана Угарте
Адриана Угарте
Matilde
Луна Фульхенсио
Луна Фульхенсио
Matilde niña
Хавьер Гутьеррес
Хавьер Гутьеррес
Alonso
Рубен Очандиано
Рубен Очандиано
Elías
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Vidal
Антонио Дечент
Romero
Мануэль Вега
Мануэль Вега
Álex
Фернандо Техеро
Hipólito
José Chaves
Gutiérrez
Рафа де Вера
Guridi
Режиссер Густаво Эрнандес
Сценарист Навот Папушадо, Ахарон Кешалес, Juma Fodde, Conchi del Río
Композитор Lucia Gonzalez, Hernán González Villamil, Nicolas Molla
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Испания / Уругвай
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 27 января 2023
Дата выхода
22 июня 2023 Россия Ракета Релизинг
27 января 2023 Испания 18
Бюджет €1 610 000
Сборы в мире $238 859
Производство FilmSharks International, Basque Films, Bowfinger International Pictures
Другие названия
Lobo feroz, Ferocious Wolf, Veszett farkas, Zły wilk, Яростный волк, 復仇之狼

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Яростный волк - Дублированный трейлер
Яростный волк Дублированный трейлер
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