Яростный волк, 2022

Картина является ремейком израильского фильма 2013 года «Большие злые волки».

Эта лента известна как одна из любимых фильмов Квентина Тарантино. Фильм полностью снят в провинции Кадис (южная часть материковой Испании) в феврале 2021 года (в таких местах, как Вехер, Эль-Пуэрто и Чиклана).

Несмотря на успех оригинала, «Яростный волк» получил отрицательные оценки. Критикам не понравилось все — и «смехотворные» диалоги, и изобильные и неуместные жестокие сцены, и слабый сюжет. Один из критиков назвал работу Эрнандеса «бледной копией» израильского прототипа. Однако адаптация получила высокие продажи по всему миру, подчеркнув рыночный успех жанровых фильмов от именитых режиссеров.

Международная премьера фильма состоялась на BIFFF (Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов) в апреле 2022 года, а азиатская премьера состоится на одном из ведущих азиатских фестивалей.