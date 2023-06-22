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Яростный волк
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Lobo Feroz

Яростный волк, 2022

2022 / Аргентина / Испания / Уругвай
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Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 22 июня 2023
Премьера в мире 22 июня 2023
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Густаво Эрнандес
Густаво Эрнандес
В ролях
Адриана Угарте
Адриана Угарте
Луна Фульхенсио
Луна Фульхенсио
Хавьер Гутьеррес
Хавьер Гутьеррес
Рубен Очандиано
Рубен Очандиано
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Яростный волк 1 постер
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