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To Catch a Killer

Мизантроп, 2023

2023 / США
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Факты О фильме

Фильм снял номинант на премию «Оскар» Дамиан Сифрон по собственному сценарию, который он написал вместе с Джонатаном Вейкхэмом. До этого Сифрон снял такие картины, как «Дикие истории», «Время смелых», а также многосерийные проекты «Авантюристы» и «Благородные мошенники».

Сценарий основан на оригинальном рассказе режиссера Дамиана Сифрона.

О начале съемок производители ленты заявили в ноябре 2020 года. Тогда же стали известны имена исполнителей главных ролей, а также то, что одним из продюсеров стал Аарон Райдер, номинант на «Оскар» («Прибытие», «Престиж»).

По словам продюсера и звезды сериала «Большая маленькая ложь» Шейлин Вудли, сценарии, подобные «Мизантропу», в современном кинематографе встречаются редко. У нее сразу после прочтения сценария не было сомнений, что съемочной команде удастся создать что-то, что окажет глубокое влияние на кинематограф и найдет отклик у зрителей, особенно с учетом того времени, в которое мы сейчас живем. Вудли добавила, что рада принять участие в этом проекте.

В январе 2021 года к актерскому составу фильма присоединился номинант на премию «Эмми» за роль в фильме «Хранители» Джован Адепо.

Основные съемки началась в январе 2021 года в Монреале, Канада, и завершились 10 марта 2021 года.

Новогодняя ночь в Балтиморе прерывается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача – угнаться за психопатом по спирали разрушения.

Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 20 апреля 2023
Премьера в мире 20 апреля 2023
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дамиан Шифрон
В ролях
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Бен Мендельсон
Бен Мендельсон
Ралф Айнесон
Ралф Айнесон
Йован Адепо
Йован Адепо
Марселла Ленц-Поуп
Марселла Ленц-Поуп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мизантроп 1 постер
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