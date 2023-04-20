Мизантроп, 2023

Фильм снял номинант на премию «Оскар» Дамиан Сифрон по собственному сценарию, который он написал вместе с Джонатаном Вейкхэмом. До этого Сифрон снял такие картины, как «Дикие истории», «Время смелых», а также многосерийные проекты «Авантюристы» и «Благородные мошенники».

Сценарий основан на оригинальном рассказе режиссера Дамиана Сифрона.

О начале съемок производители ленты заявили в ноябре 2020 года. Тогда же стали известны имена исполнителей главных ролей, а также то, что одним из продюсеров стал Аарон Райдер, номинант на «Оскар» («Прибытие», «Престиж»).

По словам продюсера и звезды сериала «Большая маленькая ложь» Шейлин Вудли, сценарии, подобные «Мизантропу», в современном кинематографе встречаются редко. У нее сразу после прочтения сценария не было сомнений, что съемочной команде удастся создать что-то, что окажет глубокое влияние на кинематограф и найдет отклик у зрителей, особенно с учетом того времени, в которое мы сейчас живем. Вудли добавила, что рада принять участие в этом проекте.

В январе 2021 года к актерскому составу фильма присоединился номинант на премию «Эмми» за роль в фильме «Хранители» Джован Адепо.

Основные съемки началась в январе 2021 года в Монреале, Канада, и завершились 10 марта 2021 года.