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Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

13 июля 2025 13:46
Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

Артист мог опустить руки задолго до выхода культового мультфильма.

13 июля 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Кузьмича Новикова — артиста, который в одиночку мог осветить сцену добротой, искрометным юмором и редким человеческим теплом. А ведь у него было все для того, чтобы озлобиться, замкнуться — но он выбрал простую, и в то же время трудную роль: оставаться добрым чудаком.

Роли, которые запомнились навсегда

Многие зрители знают Новикова по его десяткам крошечных, но незабываемых ролей в кино — Митька Коршунов из «Тихого Дона», дед Тимофей из «Белых рос», Тарас по кличке «Купи-продай» из «Тени исчезают в полдень». Но настоящую народную любовь ему принес голос: именно Борис Кузьмич подарил всем нам того самого ворчливого, но до невозможности родного почтальона Печкина в «Трое из Простоквашино» и продолжениях мульта.

Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

Как рождался почтальон Печкин

Когда в 1978 году Владимир Попов снимал мультфильм «Трое из Простоквашино», именно Новиков придумал Печкину его «велосипедную философию» и мемные фразы вроде «Их надо в поликлинику сдать! Для опытов». По словам коллег, Печкин получился «новиковским» до костей — ворчун снаружи, а внутри человек огромного сердца.

Как Новикова выживали со сцены

В этом мультперсонаже каким-то чудом уложился и сам артист — фронтовик, начинавший с Павки Корчагина и Василия Теркина, но рано узнавший цену чужой зависти и подлости. Завадский, его первый наставник, сначала возвел ученика на пьедестал за «Теркина», а потом едва не сломал карьеру интригами.

Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

В театре Моссовета Новикова травили открыто: оторванные пуговицы, намоченные ботинки зимой, стекло в сапогах. Молодой артист ушел, сменил сцену на кино и театр сатиры — а потом вообще ушел с подмостков, когда здоровье пошло под откос.

Семейная беда, которую он нес всю жизнь

Но самая страшная беда ждала дома. Единственный сын Сергей заболел, еще подростком проявились тяжелые психические нарушения. Госпитализация в больницу имени Алексеева обернулась трагедией: вернулся тихий, отрешенный человек с диагнозом олигофрения. Для Бориса Кузьмича это был удар, который он пронес до конца дней.

Актер работал много — кажется, еще больше, чем раньше, — будто бы боялся остаться наедине с этим горем. Уходил в роли, в мультфильмы, в озвучку, лишь бы не давать себе остановиться.

Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

Печкин как символ стойкости

Печкин для него был не просто очередным персонажем. Он был отпечатком его собственной стойкости.

«Почему вредный был? Потому что велосипеда не было!» — говорил Печкин, и будто сам Новиков признавался: если б не работа, не съемки, не сцена — и он был бы вредным, озлобленным, раздавленным несчастьем человеком. Но он не дал себе сломаться.

Тихий уход и светлая память

Борис Кузьмич тихо ушел в 1997-м. Его хоронили без пышных речей, без оркестра — только шесть престарелых гостей и шофер похоронного «пазика», который помогал нести гроб. И все же он остался с нами — в ворчании почтальона, который наконец-то получил свой велосипед.

Всем нам — хотя бы иногда — нужен такой вот внутренний Печкин, не дающий стать вредными окончательно.

Ранее мы писали: Вы точно росли в СССР, если пройдете этот тест без ошибок: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с пионерами

Фото: Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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