Страшное горе в семье, 6 человек на похоронах: как доживал свой век Борис Новиков — легендарный почтальон Печкин

13 июля 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Кузьмича Новикова — артиста, который в одиночку мог осветить сцену добротой, искрометным юмором и редким человеческим теплом. А ведь у него было все для того, чтобы озлобиться, замкнуться — но он выбрал простую, и в то же время трудную роль: оставаться добрым чудаком.

Роли, которые запомнились навсегда

Многие зрители знают Новикова по его десяткам крошечных, но незабываемых ролей в кино — Митька Коршунов из «Тихого Дона», дед Тимофей из «Белых рос», Тарас по кличке «Купи-продай» из «Тени исчезают в полдень». Но настоящую народную любовь ему принес голос: именно Борис Кузьмич подарил всем нам того самого ворчливого, но до невозможности родного почтальона Печкина в «Трое из Простоквашино» и продолжениях мульта.

Как рождался почтальон Печкин

Когда в 1978 году Владимир Попов снимал мультфильм «Трое из Простоквашино», именно Новиков придумал Печкину его «велосипедную философию» и мемные фразы вроде «Их надо в поликлинику сдать! Для опытов». По словам коллег, Печкин получился «новиковским» до костей — ворчун снаружи, а внутри человек огромного сердца.

Как Новикова выживали со сцены

В этом мультперсонаже каким-то чудом уложился и сам артист — фронтовик, начинавший с Павки Корчагина и Василия Теркина, но рано узнавший цену чужой зависти и подлости. Завадский, его первый наставник, сначала возвел ученика на пьедестал за «Теркина», а потом едва не сломал карьеру интригами.

В театре Моссовета Новикова травили открыто: оторванные пуговицы, намоченные ботинки зимой, стекло в сапогах. Молодой артист ушел, сменил сцену на кино и театр сатиры — а потом вообще ушел с подмостков, когда здоровье пошло под откос.

Семейная беда, которую он нес всю жизнь

Но самая страшная беда ждала дома. Единственный сын Сергей заболел, еще подростком проявились тяжелые психические нарушения. Госпитализация в больницу имени Алексеева обернулась трагедией: вернулся тихий, отрешенный человек с диагнозом олигофрения. Для Бориса Кузьмича это был удар, который он пронес до конца дней.

Актер работал много — кажется, еще больше, чем раньше, — будто бы боялся остаться наедине с этим горем. Уходил в роли, в мультфильмы, в озвучку, лишь бы не давать себе остановиться.

Печкин как символ стойкости

Печкин для него был не просто очередным персонажем. Он был отпечатком его собственной стойкости.

«Почему вредный был? Потому что велосипеда не было!» — говорил Печкин, и будто сам Новиков признавался: если б не работа, не съемки, не сцена — и он был бы вредным, озлобленным, раздавленным несчастьем человеком. Но он не дал себе сломаться.

Тихий уход и светлая память

Борис Кузьмич тихо ушел в 1997-м. Его хоронили без пышных речей, без оркестра — только шесть престарелых гостей и шофер похоронного «пазика», который помогал нести гроб. И все же он остался с нами — в ворчании почтальона, который наконец-то получил свой велосипед.

Всем нам — хотя бы иногда — нужен такой вот внутренний Печкин, не дающий стать вредными окончательно.

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