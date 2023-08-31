Чижик-Пыжик возвращается, 2023

По словам генерального продюсера Студии Горького Лики Бланк, это абсолютно традиционное детское кино, но не про супергероев: здесь сами дети — супергерои.

Картина стала первой детской кинолентой возрожденной Киностудии Горького. Это фильм для всей семьи, но прежде всего — для детей и о детях, настоящий детектив, динамичный и увлекательный.

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, город становится одним из главных героев, в фильме есть историческая линия, линия взаимоотношений отцов и детей, тема отношения к животным. По словам генерального директора Киностудии имени М. Горького Юлианы Слащевой, в картине будет много достопримечательностей и интересных мест в современном городе. Наблюдая за приключениями героев, зрители смогут почувствовать дух Северной столицы.

Небольшую роль в фильме исполнила легендарная Светлана Немоляева.

В одной из сцен можно будет увидеть камео начинающей артистки и дочери Сергея Жукова Ники. Также в кадре появятся блогер-миллионник Диана Астер и певица Екатерина Голышева.

Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге. Он начался 19 июня 2022 года и продлился примерно до августа.

Создатели картины утверждают, что по атмосфере их проект похож на хорошо знакомые советские детские картины «Приключения Петрова и Васечкина» и «Приключения Электроника».

Саундтрек — песня «Домовой» — впервые была написана и исполнена еще в 1988 году. Только тогда ее пел Михаил Боярский и другие артисты, а через 35 лет она зазвучала голосом Хабиба.

Актер Иван Ефремов, исполнивший в фильме одну из ролей, рассказал, как проходили съемки. По словам актера, весь проект был пропитан любовью, начиная от постановщика и заканчивая водителем, который доставлял команду на площадку. Ефремов отметил, что все были позитивно настроены и на съемках создалась семейная атмосфера. Он также добавил, что Сашу и Мишу (Александру Бабаскина и Мишу Мяло, исполнителей главных ролей) он считает «талантливыми молодыми звездочками».

Ефремов рассказал о неординарном моменте, с которым столкнулся во время работы над фильмом. После тяжелой бессонной ночи ему пришлось в срочном порядке освоить управление катером. По словам актера, в последний день была очень длинная смена. Под утро они собирались снимать кадр, где Ефремов ведет катер, но он не умеет его водить. Актеру все объяснили. В 6 утра все сели в катер. По словам Ефремова, это было достаточно опасно.

Исполнительница одной из ролей Вера Марченко отметила, что каждый раз приезжала в Питер, как в маленькое путешествие. Почти вся команда была местной, и они очень гостеприимно встретили актрису, рассказывали об интересных местах, куда можно сходить в перерывах между съемками. Даже через год после съемок Марченко со многими сохранила дружеские отношения. По ее словам, Саша Бабаскина стала для нее открытием. Артистка наблюдала и восхищалась, как она профессионально и свободно существует в кадре наравне со взрослыми.

Марченко довелось также примерить на себя еще одну роль. Она принимала участие в постановке сцены с боем, в которой была задействована. По словам актрисы, драка вышла с первого дубля, а постановщик трюков подошел к ней и сказал, что ей надо менять профиль — становиться актрисой боевиков.