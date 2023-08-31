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Постер фильма Чижик-Пыжик возвращается
6.7
Чижик-Пыжик возвращается - Трейлер
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6.7

Чижик-Пыжик возвращается

, 2023
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya
Россия / семейный, детектив / 18+
Семейный детектив о школьниках, которые расследуют кражу известного петербургского памятника
Трейлеры
Постер фильма Чижик-Пыжик возвращается
6.7
Чижик-Пыжик возвращается - Трейлер
Чижик-Пыжик возвращается  Трейлер

Факты

О фильме

По словам генерального продюсера Студии Горького Лики Бланк, это абсолютно традиционное детское кино, но не про супергероев: здесь сами дети — супергерои. 

Картина стала первой детской кинолентой возрожденной Киностудии Горького. Это фильм для всей семьи, но прежде всего — для детей и о детях, настоящий детектив, динамичный и увлекательный.

Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, город становится одним из главных героев, в фильме есть историческая линия, линия взаимоотношений отцов и детей, тема отношения к животным. По словам генерального директора Киностудии имени М. Горького Юлианы Слащевой, в картине будет много достопримечательностей и интересных мест в современном городе. Наблюдая за приключениями героев, зрители смогут почувствовать дух Северной столицы.

Небольшую роль в фильме исполнила легендарная Светлана Немоляева. 

В одной из сцен можно будет увидеть камео начинающей артистки и дочери Сергея Жукова Ники. Также в кадре появятся блогер-миллионник Диана Астер и певица Екатерина Голышева.

Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге. Он начался 19 июня 2022 года и продлился примерно до августа.

Создатели картины утверждают, что по атмосфере их проект похож на хорошо знакомые советские детские картины «Приключения Петрова и Васечкина» и «Приключения Электроника».

Саундтрек — песня «Домовой» — впервые была написана и исполнена еще в 1988 году. Только тогда ее пел Михаил Боярский и другие артисты, а через 35 лет она зазвучала голосом Хабиба.

Актер Иван Ефремов, исполнивший в фильме одну из ролей, рассказал, как проходили съемки. По словам актера, весь проект был пропитан любовью, начиная от постановщика и заканчивая водителем, который доставлял команду на площадку. Ефремов отметил, что все были позитивно настроены и на съемках создалась семейная атмосфера. Он также добавил, что Сашу и Мишу (Александру Бабаскина и Мишу Мяло, исполнителей главных ролей) он считает «талантливыми молодыми звездочками».

Ефремов рассказал о неординарном моменте, с которым столкнулся во время работы над фильмом. После тяжелой бессонной ночи ему пришлось в срочном порядке освоить управление катером. По словам актера, в последний день была очень длинная смена. Под утро они собирались снимать кадр, где Ефремов ведет катер, но он не умеет его водить. Актеру все объяснили. В 6 утра все сели в катер. По словам Ефремова, это было достаточно опасно.

Исполнительница одной из ролей Вера Марченко отметила, что каждый раз приезжала в Питер, как в маленькое путешествие. Почти вся команда была местной, и они очень гостеприимно встретили актрису, рассказывали об интересных местах, куда можно сходить в перерывах между съемками. Даже через год после съемок Марченко со многими сохранила дружеские отношения. По ее словам, Саша Бабаскина стала для нее открытием. Артистка наблюдала и восхищалась, как она профессионально и свободно существует в кадре наравне со взрослыми.

Марченко довелось также примерить на себя еще одну роль. Она принимала участие в постановке сцены с боем, в которой была задействована. По словам актрисы, драка вышла с первого дубля, а постановщик трюков подошел к ней и сказал, что ей надо менять профиль — становиться актрисой боевиков.

 

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого…. «Петра Первого».

В ролях

Александра Бабаскина
Александра Бабаскина
Dana
Миша Мяло
Миша Мяло
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Fartovyy
Анвар Либабов
Анвар Либабов
Ogonek
Dmitriy Averin
Ruslan
Alexander Blinkin
Georgiy
Neonila Kryuchek
Liza
Артем Лещик
Артем Лещик
Kolya
Петр Логачев
Петр Логачев
Ilya
Vera Marchenko
Eveniya
Иван Ефремов
Eldar
Режиссер Элина Суни
Сценарист Evgeniya Pyanova, Юлия Воронова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 ноября 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
31 августа 2023 Россия Атмосфера Кино
31 августа 2023 Узбекистан 6+
Бюджет 100 000 000 RUR
Сборы в мире $437 842
Производство Киностудия имени М. Горького, My Way Studio
Другие названия
Chizhik-Pyzhik vozvrashchayetsya, Чижик-Пыжик возвращается, چیژیک-پیژیک باز می‌گردد

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 53 голоса
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2431 В жанре «семейный»  232 В жанре «детектив»  55 В фильмах России  301 В фильмах 2023 года  139
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Чижик-Пыжик возвращается - Трейлер
Чижик-Пыжик возвращается Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Чижик-Пыжик возвращается

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы свидетельствуют, что фильм в целом смотрибельный и подходит для семейного просмотра. Сильные стороны: приятные персонажи, добрый посыл и позитивное завершение; дети вовлечены, взрослым тоже интересно. Слабые стороны: простой сюжет и предсказуемая развязка. Общая оценка зрителей — положительная; фильм рекомендуется семьям с детьми и тем, кто ищет спокойное семейное кино.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

Андрей Мадецкий 4 сентября 2023, 22:07
Можно ли этот фильм за что-то критиковать? Можно. Надо ли? Сомневаюсь. Да, простенький сюжет. Да, предсказуемая развязка. Но для нас – для взрослых.… Читать дальше…
Евгений Лихачев 2 сентября 2023, 19:15
Вполне смотрибельное кино. Не без недостатков, но с приятными героями, классным хэппи-эндом и отличным посылом. Такие добрые фильмы давно исчезли из… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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