Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Проклятие. Дом с прислугой 2
4.0
Проклятие. Дом с прислугой 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятие. Дом с прислугой 2
4.0

Проклятие. Дом с прислугой 2

, 2023
Sleeping Beauties
Индонезия / ужасы / 18+
Спиритический сеанс оборачивается кошмаром
Трейлеры
Постер фильма Проклятие. Дом с прислугой 2
4.0
Проклятие. Дом с прислугой 2 - Дублированный трейлер
Проклятие. Дом с прислугой 2  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Лента не является сиквелом картины «Проклятие. Дом с прислугой», снятой в Таиланде в 2020 году. Сюжет этого триллера с элементами хоррора похож на данную ленту: девушка устраивается горничной в богатую семью. Спустя время новую служанку одолевает дух предшественницы. Все, чем может сама себе помочь девушка, – разгадать причины гибели неприкаянной души.

Главную роль на экране воплотила Интан Кифли. Во время съемок актриса, героиня которой по сюжету ждала ребенка, и правда была в положении.

Сюжет картины является одним из самых распространенных в мировой практике фильмов в жанре ужасов.

Критики считают, что авторам проекта, в большей степени операторам, удалось достоверно, с кинематографической целостностью и простотой продемонстрировать то ощущение изоляции, которое чувствуют герои, обитающие в шикарном особняке.

Фильм также известен под названием «Спящие красавицы».

Съемочный процесс проходил в Мельбурне (Австралия).

 

Молодая вдова устраивается горничной в старый мрачный особняк. Желая вновь увидеть своего покойного мужа, она проводит опасный обряд и приоткрывает дверь в мир духов. На воле оказываются проклятые призраки предыдущих горничных, жестоко замученных хозяином дома…

В ролях

Интан Кифли
Cahya
Джеффри Ричардс
Alfred
Мэнди Комбе
Francesca
Марк Адамс
The Driver
Кэндис Лиск
Nia
Carolyn Masson
Katherine
Стюарт Симпсон
David
Atticus Benjsson
Young Alfred
Астон Эллиот
Mr.Bartley
Jazi Hall
Young Francesca
Режиссер Стюарт Симпсон
Сценарист Стюарт Симпсон
Композитор Artem Karpov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 мая 2023
Премьера в мире 16 мая 2023
Дата выхода
29 июня 2023 Россия Кинологистика
13 июля 2023 Казахстан 18+
29 мая 2023 Камбоджа
13 июля 2023 Кыргызстан 16+
13 июля 2023 Узбекистан 18+
Сборы в мире $113 874
Производство Anak Negeri Films, Dicentium Films, Ghost Kiss Pictures
Другие названия
Sleeping Beauties, Cahya, La maldición de la bella durmiente, O Despertar dos Fantasmas, Проклятие. Дом с прислугой 2, ភូមិគ្រឹះតៃហោង, Sleepers, Sleeping Beauty

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 27 голосов
3.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3971 В жанре «ужасы»  527 В фильмах Индонезии  9 В фильмах 2023 года  280
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Проклятие. Дом с прислугой 2 - Дублированный трейлер
Проклятие. Дом с прислугой 2 Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше