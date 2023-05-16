Проклятие. Дом с прислугой 2, 2023

Лента не является сиквелом картины «Проклятие. Дом с прислугой», снятой в Таиланде в 2020 году. Сюжет этого триллера с элементами хоррора похож на данную ленту: девушка устраивается горничной в богатую семью. Спустя время новую служанку одолевает дух предшественницы. Все, чем может сама себе помочь девушка, – разгадать причины гибели неприкаянной души.
Главную роль на экране воплотила Интан Кифли. Во время съемок актриса, героиня которой по сюжету ждала ребенка, и правда была в положении.
Сюжет картины является одним из самых распространенных в мировой практике фильмов в жанре ужасов.
Критики считают, что авторам проекта, в большей степени операторам, удалось достоверно, с кинематографической целостностью и простотой продемонстрировать то ощущение изоляции, которое чувствуют герои, обитающие в шикарном особняке.
Фильм также известен под названием «Спящие красавицы».
Съемочный процесс проходил в Мельбурне (Австралия).
Молодая вдова устраивается горничной в старый мрачный особняк. Желая вновь увидеть своего покойного мужа, она проводит опасный обряд и приоткрывает дверь в мир духов. На воле оказываются проклятые призраки предыдущих горничных, жестоко замученных хозяином дома…
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