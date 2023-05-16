Проклятие. Дом с прислугой 2, 2023

Лента не является сиквелом картины «Проклятие. Дом с прислугой», снятой в Таиланде в 2020 году. Сюжет этого триллера с элементами хоррора похож на данную ленту: девушка устраивается горничной в богатую семью. Спустя время новую служанку одолевает дух предшественницы. Все, чем может сама себе помочь девушка, – разгадать причины гибели неприкаянной души.

Главную роль на экране воплотила Интан Кифли. Во время съемок актриса, героиня которой по сюжету ждала ребенка, и правда была в положении.

Сюжет картины является одним из самых распространенных в мировой практике фильмов в жанре ужасов.

Критики считают, что авторам проекта, в большей степени операторам, удалось достоверно, с кинематографической целостностью и простотой продемонстрировать то ощущение изоляции, которое чувствуют герои, обитающие в шикарном особняке.

Фильм также известен под названием «Спящие красавицы».

Съемочный процесс проходил в Мельбурне (Австралия).