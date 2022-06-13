В 2023 году проект стал номинантом на национальную французскую кинопремию Lumière в категории «Лучший анимационный фильм».
Картина является сиквелом французского семейного хита «Эрнест и Селестина». Это продолжение номинированного на «Оскар» в 2012 году фильма, который получил шесть номинаций на премию «Энни» и награду Каннского кинофестиваля.
Премьерный показ состоялся на французском фестивале Annecy в 2022 году.
О сиквеле впервые было объявлено в 2017 году во Франции, но производство началось только в мае 2020 года,
В беседе с представителем издания Variety сорежиссер Жан-Кристоф Роже сказал, что фильм призван передать идею о борьбе за свободу, поскольку Эрнест вынужден противостоять своему властному отцу, который запретил музыку в Гибберитии после того, как Эрнест отказался следовать семейной традиции и стал судьей, чтобы посвятить жизнь музыке.
Фильм снят по мотивам детских книг бельгийской писательницы Габриэль Винсент. Когда директор фестиваля Микаэль Марин спросил анимационного продюсера Дидье Бруннера, почему производство заняло так много времени, тот в шутку ответил, что «автор не хотел, чтобы его адаптировали, поэтому все ждали, пока она умрет». На самом деле Бруннер купила права на бестселлеры Винсент еще в 2007 году, через несколько лет после ее смерти.
Эрнест и Селестина - невероятная пара лучших друзей, несмотря на их разницу в размерах и виде. Медведь и мышка всегда вместе, неуклонно шагающие вперед через все трудности. На этот раз они решают отправиться в родной город Эрнеста, который славится своими талантливыми музыкантами. Однако по прибытии туда, друзья узнают, что музыка была запрещена в этом городе много лет назад. Вместе с новыми союзниками и загадочным преступником в маске, Эрнест и Селестина берутся за дело, чтобы принести радость и музыку обратно в сердца жителей страны медведей.
Путешествие Эрнеста и Селестины становится истинным испытанием их дружбы и веры в музыку. Они погружаются в опасное приключение, изучая скрытые тайны и противостоя властям, запретившим музыку. С каждым шагом по улицам города, они понимают, что настоящие друзья готовы пройти сквозь огонь и воду ради своих убеждений. Вместе они собирают команду единомышленников, чтобы бороться за возвращение радости и свободы творчества. Эта история о дружбе, таланте и смелости, о том, как даже самые необычные союзы могут добиться великих побед в борьбе за добро и светлое будущее.
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