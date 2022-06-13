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Постер мультфильма Эрнест и Селестина: Новые приключения
7.2
Эрнест и Селестина: Новые приключения - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Эрнест и Селестина: Новые приключения
7.2

Эрнест и Селестина: Новые приключения

, 2022
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie
Франция / приключения, анимация / 18+
Семейный мультфильм о закадычных друзьях - медведе и мышке
Трейлеры
Постер мультфильма Эрнест и Селестина: Новые приключения
7.2
Эрнест и Селестина: Новые приключения - Дублированный трейлер
Эрнест и Селестина: Новые приключения  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В 2023 году проект стал номинантом на национальную французскую кинопремию Lumière в категории «Лучший анимационный фильм».

Картина является сиквелом французского семейного хита «Эрнест и Селестина». Это продолжение номинированного на «Оскар» в 2012 году фильма, который получил шесть номинаций на премию «Энни» и награду Каннского кинофестиваля. 

Премьерный показ состоялся на французском фестивале Annecy в 2022 году.

О сиквеле впервые было объявлено в 2017 году во Франции, но производство началось только в мае 2020 года,

В беседе с представителем издания Variety сорежиссер Жан-Кристоф Роже сказал, что фильм призван передать идею о борьбе за свободу, поскольку Эрнест вынужден противостоять своему властному отцу, который запретил музыку в Гибберитии после того, как Эрнест отказался следовать семейной традиции и стал судьей, чтобы посвятить жизнь музыке.

Фильм снят по мотивам детских книг бельгийской писательницы Габриэль Винсент. Когда директор фестиваля Микаэль Марин спросил анимационного продюсера Дидье Бруннера, почему производство заняло так много времени, тот в шутку ответил, что «автор не хотел, чтобы его адаптировали, поэтому все ждали, пока она умрет». На самом деле Бруннер купила права на бестселлеры Винсент еще в 2007 году, через несколько лет после ее смерти.

Эрнест и Селестина - невероятная пара лучших друзей, несмотря на их разницу в размерах и виде. Медведь и мышка всегда вместе, неуклонно шагающие вперед через все трудности. На этот раз они решают отправиться в родной город Эрнеста, который славится своими талантливыми музыкантами. Однако по прибытии туда, друзья узнают, что музыка была запрещена в этом городе много лет назад. Вместе с новыми союзниками и загадочным преступником в маске, Эрнест и Селестина берутся за дело, чтобы принести радость и музыку обратно в сердца жителей страны медведей.
Путешествие Эрнеста и Селестины становится истинным испытанием их дружбы и веры в музыку. Они погружаются в опасное приключение, изучая скрытые тайны и противостоя властям, запретившим музыку. С каждым шагом по улицам города, они понимают, что настоящие друзья готовы пройти сквозь огонь и воду ради своих убеждений. Вместе они собирают команду единомышленников, чтобы бороться за возвращение радости и свободы творчества. Эта история о дружбе, таланте и смелости, о том, как даже самые необычные союзы могут добиться великих побед в борьбе за добро и светлое будущее.

В ролях

Полин Бруннер
Célestine
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Ernest
Мишель Леруссо
Naboukov
Селин Ронте
Kamelia
Леванах Соломон
Mifasol
Jean-Marc Pannetier
Octavius
Кристоф Лемуан
Chef police
Жорж Кодрон
Policier 1
Жорж Кодрон
Policier 1
Жан-Филипп Пюмартин
Juge 2
Charlotte Hennequin
Voix d'ambiance
Charlotte Hennequin
Voix d'ambiance
Режиссер Жульен Шен, Жан-Кристоф Роже
Сценарист Agnès Bidaud, Дидье Брюнне, Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel
Композитор Vincent Courtois
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 июня 2023
Премьера в мире 13 июня 2022
Дата выхода
9 февраля 2023 Россия Global Film
9 февраля 2023 Азербайджан 6+
14 декабря 2022 Бельгия AL
8 февраля 2024 Бразилия L
3 августа 2023 Германия
6 декабря 2023 Испания
22 декабря 2022 Италия
9 февраля 2023 Казахстан 6+
9 февраля 2023 Кыргызстан
14 декабря 2022 Норвегия 6
12 мая 2023 Польша
1 сентября 2023 США
20 апреля 2023 Словакия 7
9 февраля 2023 Узбекистан 6+
11 мая 2023 Украина
14 декабря 2022 Франция
20 апреля 2023 Чехия
21 апреля 2023 Швеция Btl
11 июня 2025 Южная Корея ALL
Сборы в мире $4 272 280
Производство Folivari, Mélusine Productions, StudioCanal
Другие названия
Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie, Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia, Эрнест и Селестина: Новые приключения, A Viagem de Ernesto e Celestine, El viaje de Ernest & Célestine, Ernest & Celestine - rejsen til Vrøvlistan, Ernest & Celestine 2: A Trip to Gibberitia, Ernest & Célestine, le Voyage en Charabie, Ernest & Célestine: Die Reise ins Land der Musik, Ernest & Celestine: Op avontuur in Brabbelland, Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, Ernest e Célestine: A Viagem em Charabie, Ernest és Célestine: A dallamok útján, Ernest et Célestine: Le voyage en Charabïe, Ernest i Celestyna: Misja muzyka, Ernest og Celestine: Reisen til Tulleby, Ernest və Selestina. Yeni macəralar., Minik Fare ve Sevimli Ayı'nın Maceraları, Myška a medveď na cestách, Myška a medvěd na cestách, Victor och Josefine: Resan till Snackistan, Нові пригоди Ернеста й Селестіни, 熊熊遇見小小鼠：拯救音樂大冒險, 花都友奇緣之拯救音樂鄉, Ernest et Célestine - Voyage en Charabie, Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabïe, ارنست و سلستین 2, 艾特熊和塞纳鼠2, 艾特熊和赛娜鼠2：吉波利塔之旅, 어네스트와 셀레스틴 2, Ernest og Celestine - Reisen til Tulleby, 花都友奇缘之拯救音乐乡, Ernest og Celestine – Rejsen til Vrøvlistan, Ernest e Celestine - L'avventura delle note proibite

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 19 голосов
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Эрнест и Селестина: Новые приключения - Дублированный трейлер
Эрнест и Селестина: Новые приключения Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

borusova2003 14 февраля 2023, 00:54
Это самый милый, добрый мультик который я видела. Мне очень понравилось смотреть его. Всем советую кто любит уютный и позитивный просмотр)))
seleznevaluda 25 марта 2023, 12:20
Семейный конфликт, гонения запрещенных движений, абсудные законы в городе… и это все ЭРнест и Селестина? Ужас. Знала бы - не пошла с ребенком.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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