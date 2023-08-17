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Скоро в прокате " В поисках снежного барса"
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Паранормальное. Прямой эфир
Historia de lo Oculto
Паранормальное. Прямой эфир , 2020
2020 / Аргентина
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2020
Премьера в России
17 августа 2023
Премьера в мире
17 августа 2023
Возраст
18+
Прокатчик
Кинологистика
Режиссер
Кристиан Понсе
В ролях
Герман Баудино
Надя Лозаньо
Эктор Острофски
Агустин Рекондо
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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