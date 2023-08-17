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Паранормальное. Прямой эфир
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Historia de lo Oculto

Паранормальное. Прямой эфир , 2020

2020 / Аргентина
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Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 августа 2023
Премьера в мире 17 августа 2023
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Кристиан Понсе
В ролях
Герман Баудино
Надя Лозаньо
Эктор Острофски
Агустин Рекондо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паранормальное. Прямой эфир 2 постера
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
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