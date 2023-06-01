Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он – свадебный фотограф, а Маша – его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви. Очаровательная история с вдохновляющим посланием о любви и дружбе, которая не раз заставит зрителей сказать: «ОЙ!».
|1 июня 2023
|Россия
|Вольга
|1 июня 2023
|Азербайджан
|0+
|8 июня 2023
|Казахстан
|5+
|1 июня 2023
|Кыргызстан
|1 июня 2023
|Узбекистан
|6+