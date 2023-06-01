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Постер мультфильма Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
6.6
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» - Трейлер
Киноафиша Фильмы Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
6.6

Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»

, 2023
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!»
Россия / детский, анимация / 18+
Любимые герои покоряют большой город!
Трейлеры
Постер мультфильма Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
6.6
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» - Трейлер
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»  Трейлер

О фильме

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в центре светской жизни большого города. Сегодня он – свадебный фотограф, а Маша – его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви. Очаровательная история с вдохновляющим посланием о любви и дружбе, которая не раз заставит зрителей сказать: «ОЙ!». 
 

В ролях

Юлия Зуникова
Masha
Борис Кутневич
Medved
Артём Божутин
Артём Божутин
Boy
Валерия Шевченко
Girl
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Юлия Яблонская
Юлия Яблонская
Zina Kupriyanovich
Opey Dagunduro
Masha
Opey Dagunduro
Masha
Erynn Chapman
Wedding Planner
Erynn Chapman
Wedding Planner
Режиссер Артем Наумов
Сценарист Mariya Bolshakova
Композитор Alexey Smirnov, Eugene Turuta
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 февраля 2024
Премьера в мире 1 июня 2023
Дата выхода
1 июня 2023 Россия Вольга
1 июня 2023 Азербайджан 0+
8 июня 2023 Казахстан 5+
1 июня 2023 Кыргызстан
1 июня 2023 Узбекистан 6+

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 65 000 000 RUR
Сборы в мире $1 419 915
Производство Animaccord Animation Studio
Другие названия
Masha i Medved v kino: Skazhite «Oy!», Masha Y El Oso ¡El Doble De Diversión!, Маша и Медведь: Скажите «Ой!», Маша та Ведмідь: Скажіть «Ой!», Mascha und der Baer Bitte laecheln, Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 29 голосов
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2668 В жанре «детский»  24 В жанре «анимация»  323 В фильмах России  349 В фильмах 2023 года  154
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» - Трейлер
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» Трейлер
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Отзывы о мультфильме

Худякова Оксана 3 июня 2023, 18:33
Это не полнометражка, а сборник новых серий. Не интересный сюжет, нет качественного муз. сопровождения, в общем одни нет! У меня дети 7 и 8, им не… Читать дальше…
Дарья Алексеева 12 августа 2023, 10:38
Ужасный мультик!!! Название не к чему. Сборник серий, я молга бы и на Ютубе посмотреть. Сюжет совершенно не интересный, первая серия ещё как то зашла, но вторая это ужас.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» - смотреть в онлайн-кинотеатре

Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»

Новости о мультфильме

Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»
20 марта 2023 13:44 Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» Продолжение сериала о приключениях маленькой разбойницы и ее косолапого друга выйдет на большие экраны в начале лета.
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