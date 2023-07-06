В рамках пресс-конференции по случаю выхода фильма братский режиссер Виталий Белян заявил, что «Статус» — не криминальный по сути фильм. Он музыкальный, с приключениями и драматической сюжетной линией. По словам постановщика, с любым человеком, который переехал из провинции в Москву, это может произойти.

Виталий Белян сообщил о планах снять вторую часть фильма. Не исключено, что съемки нескольких эпизодов будут проходить в его родном городе Братске. Он отметил, что любит родной город и старается привлечь к нему внимание.

Отдельная сюжетная линия — это истории известных музыкантов, которых в фильме немало. В картине снялись Нурминский, Птаха, Зомб, Честный, Литвиненко, Татарин, Майор Гром и Кондратьев. По словам Виталия Беляна, у него установились дружеские отношения с артистами. Они встречаются и вне съемок, обсуждая потенциальные проекты, в том числе видеоклипы.

Съемки стартовали в конце 2019 года и завершились в начале 2021 года. Дополнительные съемки проходили в 2022 году. В связи с пандемией авторы проекта переработали фильм и около 40% картины досняли в 2023 году, рассказал режиссер и продюсер Виталий Белян.

В преддверии выхода фильма в социальных сетях запустили розыгрыш. Зрители получили возможность выиграть один из трех iPhone 13, фирменную одежду и боксерскую грушу от благотворительного фонда «Я расту со спортом», одежду бренда Black Guard, наклейки и многое другое.

Премьера фильма состоялась 29 июня в московском кинотеатре «КиноОкко Афимолл Сити». На мероприятии присутствовали все участники съемочного процесса, от актеров и режиссера до музыкантов.