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Постер фильма Статус
3.9
Статус - Трейлер
Киноафиша Фильмы Статус
3.9

Статус

, 2023
Status
Россия / драма, криминал / 18+
Криминальная драма о жизни молодого провинциала в Москве
Трейлеры
Постер фильма Статус
3.9
Статус - Трейлер
Статус  Трейлер

Факты

О фильме

В рамках пресс-конференции по случаю выхода фильма братский режиссер Виталий Белян заявил, что «Статус» — не криминальный по сути фильм. Он музыкальный, с приключениями и драматической сюжетной линией. По словам постановщика, с любым человеком, который переехал из провинции в Москву, это может произойти.

Виталий Белян сообщил о планах снять вторую часть фильма. Не исключено, что съемки нескольких эпизодов будут проходить в его родном городе Братске. Он отметил, что любит родной город и старается привлечь к нему внимание. 

Отдельная сюжетная линия — это истории известных музыкантов, которых в фильме немало. В картине снялись Нурминский, Птаха, Зомб, Честный, Литвиненко, Татарин, Майор Гром и Кондратьев. По словам Виталия Беляна, у него установились дружеские отношения с артистами. Они встречаются и вне съемок, обсуждая потенциальные проекты, в том числе видеоклипы.

Съемки стартовали в конце 2019 года и завершились в начале 2021 года. Дополнительные съемки проходили в 2022 году. В связи с пандемией авторы проекта переработали фильм и около 40% картины досняли в 2023 году, рассказал режиссер и продюсер Виталий Белян.

В преддверии выхода фильма в социальных сетях запустили розыгрыш. Зрители получили возможность выиграть один из трех iPhone 13, фирменную одежду и боксерскую грушу от благотворительного фонда «Я расту со спортом», одежду бренда Black Guard, наклейки и многое другое.

Премьера фильма состоялась 29 июня в московском кинотеатре «КиноОкко Афимолл Сити». На мероприятии присутствовали все участники съемочного процесса, от актеров и режиссера до музыкантов.  

 

Артем, парень из провинции, после армии приезжает в Москву и влюбляется в девушку богатого бизнесмена, который не одобряет этот союз. Друг Артема открывает ночной клуб, после чего у него начинаются проблемы. Дальнейшие события стремительно развиваются, переворачивая судьбы всех героев.

В ролях

Давид Нуриев
Давид Нуриев
Нурминский
Нурминский
Богдан Новиков
Тимур Гатиятуллин
Тимур Гатиятуллин
Семён Трегубов
Семён Трегубов
Marina Bayda
Yana
Evgeniy Ruzhin
Режиссер Виталий Белян
Сценарист Виталий Белян
Композитор Aleksandr Yashinskas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 октября 2023
Премьера в мире 6 июля 2023
Дата выхода
6 июля 2023 Россия
Бюджет 32 000 000 RUR
Другие названия
Status, Статус

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 11 голосов
2.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Статус - Трейлер
Статус Трейлер
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