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Hui Buh und das Hexenschloss

Мой любимый призрак, 2022

2022 / Германия
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 29 декабря 2022
Премьера в мире 3 ноября 2022
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Зебастиан Ниманн
В ролях
Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Рик Каваниан
Рик Каваниан
Ману Любовски
Кармен-Майя Энтони
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой любимый призрак 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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