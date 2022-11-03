Мой любимый призрак, 2022

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о выходе в прокат 5.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2022 Премьера в России 29 декабря 2022 Премьера в мире 3 ноября 2022 Прокатчик Наше кино Режиссер Зебастиан Ниманн В ролях Михаэль Хербиг Кристоф Мария Хербст Рик Каваниан Ману Любовски Кармен-Майя Энтони Все актеры и съемочная группа 1 постер

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