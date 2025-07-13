«Слизали» все подчистую, даже название? Судебный скандал вокруг «Очень странных дел» закончился так же странно, как и начался

Ребенок со сверхспособностями, загадочные правительственные организации, таинственный городок — думаете, мы описываем «Очень странные дела»? А вот и нет. В 2018 году вокруг любимого сериала многих зрителей разгорелся неожиданный скандал: братьев Дафферов обвинили в наглом воровстве идей.

Режиссер Чарли Кесслер утверждал, что завязка «Очень странных дел» была позаимствована у его короткометражки под названием «Монток». Этот фильм он снял еще в 2012 году — там тоже были и секретные правительственные эксперименты, и ребенок с таинственными способностями, и глухой городок с жутковатой атмосферой.

А в 2014-м Кесслер встретился с братьями Дафферами на фестивале «Трайбек» и предложил им развернуть его короткометражку в полнометражный проект. Те вроде бы не проявили энтузиазма — а спустя два года выпустили «Очень странные дела».

Любопытно, что черновое название сериала Дафферов действительно звучало как «Монток» — точь-в-точь как у короткометражки Кесслера. Сценарий изначально должен был рассказывать о странных событиях на военной базе в городке Монток (штат Нью-Йорк). Правда, позже место действия перенесли в вымышленный Хоукинс.

Кесслер хотел отсудить у Дафферов треть их доходов от сериала, но спустя время тихо отозвал иск без объяснений. Сами братья Даффер все обвинение отрицали и настаивали: вдохновлялись исключительно романами Стивена Кинга и олдскульной фантастикой.

Так что правда ли «Очень странные дела» — плагиат? Кажется, каждый решает сам. Но, согласитесь, черновое название главного хита Netflix последних лет больно уж говорящее.

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