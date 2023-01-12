Одни на каникулах, 2022

Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений! Всему виной – родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают! Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно! Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.

