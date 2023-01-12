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Одни на каникулах, 2022

2022 / Нидерланды / Швейцария
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О фильме

Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений! Всему виной – родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают! Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно! Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.
 

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 12 января 2023
Премьера в мире 12 января 2023
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мишель Тен Хорн
В ролях
Элиз Шаап
Синем Кавус
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Ерун Шпиценбергер
Ерун Шпиценбергер
Мишель Кербош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одни на каникулах 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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