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Постер фильма Одни на каникулах
6.9
Одни на каникулах - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Одни на каникулах
6.9

Одни на каникулах

, 2022
Hotel Sinestra
Нидерланды, Швейцария / семейный, приключения, комедия / 18+
Семейная комедия о детях, чьи родители таинственным образом исчезли
Трейлеры
Постер фильма Одни на каникулах
6.9
Одни на каникулах - Дублированный трейлер
Одни на каникулах  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Съемки проходили в долине Валь-Синестра в Швейцарских Альпах. 

Местом съемок был отель Sinestra в Нижнем Энгадине. Голландская пресса регулярно сообщала о фильме и о том, как он был снят, тем самым рекламируя горнолыжный курорт Нижний Энгадин. 

Фильм снял режиссер Миши эль тен Хорн, который наиболее известен своей работой над «Аресом», первым сериалом Netflix Original из Нидерландов, и своим трагикомическим дебютом «Дефлорация Евы ван Энд», который был показан на Международном кинофестивале в Роттердаме и Международном кинофестивале в Торонто в 2013 году.

Картина является детским фильмом, ориентированным в первую очередь на эту целевую группу. Проект разработан в рамках программы продвижения качественного молодежного кино Cinema Junior. 

Проект станет первым швейцарским рождественским и семейным фильмом, который будет показан не только в швейцарских, но и в немецких кинотеатрах. 

Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле, который создан для развлечений! Всему виной – родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают! Наконец-то начинается настоящее веселье, и дети могут делать все, что душе угодно! Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей… Аве и ее друзьям предстоит сделать все возможное, чтобы найти решение и вернуть родителей.
 

В ролях

Элиз Шаап
Элиз Шаап
Marnie
Синем Кавус
Синем Кавус
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Meneer Gunther Grunwald
Ерун Шпиценбергер
Ерун Шпиценбергер
Marc
Мишель Кербош
Мишель Кербош
Oude Jonas
Бобби Мулдер
Ava
Otto Naessens
Jonas
Максим Пойметьев
Joey
Mona Wybaillie
Riek
Джашайра Олерс
Asha
Isacco Limper
Dex
Режиссер Мишель Тен Хорн
Сценарист Мартейн Хилленейс, Sarieke Hoeksma, Els Kuiper, Джамиль ван Вейнгарден
Композитор Джурре де Хаан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Швейцария
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 8 декабря 2022
Дата выхода
12 января 2023 Россия Централ Партнершип
12 января 2023 Казахстан 6+
14 декабря 2022 Нидерланды 6
14 декабря 2022 Румыния AP
26 января 2023 Украина
8 декабря 2022 Швейцария 6

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Сборы в мире $2 763 833
Производство Keplerfilm, Zodiac Pictures International, Zodiac Pictures
Другие названия
Hotel Sinestra, Одни на каникулах, Sinestra Hotel, Бешкетні канікули

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 34 голоса
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2154 В жанре «семейный»  209 В жанре «приключения»  434 В жанре «комедия»  525 В фильмах Нидерланд  6 В фильмах Швейцарии  5 В фильмах 2022 года  64
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Одни на каникулах - Дублированный трейлер
Одни на каникулах Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Поучительная новогодняя история от нидерландских кинематографистов.
Поучительная новогодняя история от нидерландских кинематографистов. 11-летняя Ава приезжает на Рождество на горнолыжный курорт со своими родителями. Отдых не предвещает ничего особенно увлекательного. Душный инструктор по лыжам не разрешает как следует разогнаться, в отеле детей много, но столько же и правил, да и еще на традиционное факельное шествие перед Рождеством Аву не пускают из-за нарушения дисциплины. Но неожиданно происходит нечто таинственное: все родители из отеля исчезают, остаются только дети. Первоначальная эйфория от исчезновения занудных…

Отзывы зрителей о фильме Одни на каникулах

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились: сильные стороны — семейная доступность, простая история и улыбки детей. Слабые стороны — настроение может быть мрачным и сюжет слабо проработан. Некоторые считают, что фильм не стоит своих денег. Общая оценка — смешанная. Фильм подойдёт семьям с детьми, ищущим легкое развлечение; взрослым, ценящим плотную комедию, может не подойти.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.
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Одни на каникулах - смотреть в онлайн-кинотеатре

Одни на каникулах

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