Одни на каникулах, 2022

Съемки проходили в долине Валь-Синестра в Швейцарских Альпах.

Местом съемок был отель Sinestra в Нижнем Энгадине. Голландская пресса регулярно сообщала о фильме и о том, как он был снят, тем самым рекламируя горнолыжный курорт Нижний Энгадин.

Фильм снял режиссер Миши эль тен Хорн, который наиболее известен своей работой над «Аресом», первым сериалом Netflix Original из Нидерландов, и своим трагикомическим дебютом «Дефлорация Евы ван Энд», который был показан на Международном кинофестивале в Роттердаме и Международном кинофестивале в Торонто в 2013 году.

Картина является детским фильмом, ориентированным в первую очередь на эту целевую группу. Проект разработан в рамках программы продвижения качественного молодежного кино Cinema Junior.

Проект станет первым швейцарским рождественским и семейным фильмом, который будет показан не только в швейцарских, но и в немецких кинотеатрах.