Динозаврик Слоан – обычный парнишка, увлекающийся гонками. Его папе Дугу не нравится, что его сын хочет стать автогонщиком. Ведь когда-то Дуг был чемпионом, но его подставил коварный соперник Шрам, ныне владеющий собственной гоночной командой. У Слоана появляется идея - он решает в честной гонке победить Шрама и вернуть титул, который по праву принадлежит его семье!
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