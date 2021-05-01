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Постер фильма Форсажики
4.8
Форсажики - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Форсажики
4.8

Форсажики

, 2021
Crazy Racing
Китай / семейный / 18+
Приключенческий мультфильм о семействе гонщиков
Трейлеры
Постер фильма Форсажики
4.8
Форсажики - Дублированный трейлер
Форсажики  Дублированный трейлер

О фильме

Динозаврик Слоан – обычный парнишка, увлекающийся гонками. Его папе Дугу не нравится, что его сын хочет стать автогонщиком. Ведь когда-то Дуг был чемпионом, но его подставил коварный соперник Шрам, ныне владеющий собственной гоночной командой. У Слоана появляется идея - он решает в честной гонке победить Шрама и вернуть титул, который по праву принадлежит его семье!

В ролях

Ли Хуэйсянь
Ван Вэй
Е Цзялинь
Ло Цзишан
Чжу Го-Ян
Режиссер Чжу Го-Ян
Сценарист Cen Guo-Guang, Jin Xiao-Min
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 17 ноября 2023
Премьера в мире 1 мая 2021
Дата выхода
19 октября 2023 Россия Кинологистика
19 октября 2023 Азербайджан
19 октября 2023 Болгария
9 ноября 2023 Казахстан
18 августа 2023 Канада
1 мая 2021 Китай
9 ноября 2023 Кыргызстан
19 октября 2023 Молдавия
19 октября 2023 Таджикистан
9 ноября 2023 Узбекистан 6+
Сборы в мире $37 746
Производство Fantawild Animation, Spring Animation (Changzhou)
Другие названия
Crazy Racing, Çılgın Yarışçılar, La course en folie, Форсажики

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Форсажики - Дублированный трейлер
Форсажики Дублированный трейлер
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