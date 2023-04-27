Нечто. Монстр из глубин, 2023

Жанр: ужасы триллер Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Семья получает в наследство отдаленное прибрежное поместье, где просыпается древнее зло. Развернуть Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2023 Премьера в России 27 апреля 2023 Премьера в мире 27 апреля 2023 Возраст 16+ Прокатчик Arna Media Режиссер Скотт Уолкер В ролях Люсиан Бьюкенен Мэтт Вилан Марк Митчинсон Джая Бич-Робертсон Грэм Винсент Все актеры и съемочная группа 1 постер

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