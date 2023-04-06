Я хочу! Я буду!, 2023

Съемки фильма начались в июне 2021 года и проходили в Великом Новгороде. Основным местом действия стал Новгородский государственный университет (НовГУ).
Работы по созданию ленты проходили летом 2021 года, когда учебный год и вступительные экзамены уже закончились.
Старинные интерьеры новгородской Alma Mater создали удивительную атмосферу в кадре. Эти локации создатели проекта искали и отбирали задолго до начала съемочного процесса.
Над лентой работала команда численностью около 40 человек. Кроме специалистов, в процессе приняли участие волонтеры из местных жителей. Они не только активно оказывали содействие мастерам за кадром, но и снимались в массовых сценах, создавая ощущение кипящей жизни в университете.
В съемках картины приняли участие более 300 новгородцев.
Предпремьерный показ кинокартины прошел в Великом Новгороде
Согласно сценарию, события в фильме развиваются в старинном живописном городе. Великий Новгород отлично подошел под это описание. Сегодня многие ленты снимаются в регионах страны, потому что режиссерам нравится показывать живописные места, где большая часть зрителей не бывала. В крупных населенных пунктах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, уже почти не осталось таких локаций.
Надя всю жизнь делала свой выбор с оглядкой на то, чтобы угодить окружению, и к 45 годам оказалась в тупике. С одной стороны, у нее есть всё, чего нет у многих — семья, работа в университете, статус. С другой — она не чувствует, что живет своей жизнью. Но насилие над своим внутренним миром не может продолжаться вечно. После измены мужа Надя понимает, что жить дальше так не может. В этот момент в её квартиру заселяется племянница Алёна, увлекающаяся стендапом, и сподвигает тетю к изменениям. Постепенно обретая гармонию с собой, Надя начинает меняться в лучшую сторону. Но сможет ли Надя отстоять своё право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем — когда родные, друзья и коллеги считают, что она нарушает общественные нормы и делают всё, чтобы этого не происходило?
|6 апреля 2023
|Россия
|НМГ Кинопрокат