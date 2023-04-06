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Я хочу! Я буду!, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Надя всю жизнь делала свой выбор с оглядкой на то, чтобы угодить окружению, и к 45 годам оказалась в тупике. С одной стороны, у нее есть всё, чего нет у многих — семья, работа в университете, статус. С другой — она не чувствует, что живет своей жизнью. Но насилие над своим внутренним миром не может продолжаться вечно. После измены мужа Надя понимает, что жить дальше так не может. В этот момент в её квартиру заселяется племянница Алёна, увлекающаяся стендапом, и сподвигает тетю к изменениям. Постепенно обретая гармонию с собой, Надя начинает меняться в лучшую сторону. Но сможет ли Надя отстоять своё право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем — когда родные, друзья и коллеги считают, что она нарушает общественные нормы и делают всё, чтобы этого не происходило?

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 6 апреля 2023
Премьера в мире 6 апреля 2023
Возраст 12+
Прокатчик НМГ Кинопрокат
Режиссер
Павел Воронин
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Андрей Нестеренко
Андрей Нестеренко
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я хочу! Я буду! 1 постер
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Российская комедийная мелодрама «Я хочу! Я буду!» обрела дату выхода в прокат Фильм о женщине, решившейся на большие жизненные перемены.
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30 декабря 2022 12:55
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