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Постер фильма Я хочу! Я буду!
6.1
Я хочу! Я буду! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Я хочу! Я буду!
6.1

Я хочу! Я буду!

, 2023
YA khochu! YA budu!
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Комедия о том, что после 45 лет жизнь только начинается
Трейлеры
Постер фильма Я хочу! Я буду!
6.1
Я хочу! Я буду! - Трейлер
Я хочу! Я буду!  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки фильма начались в июне 2021 года и проходили в Великом Новгороде. Основным местом действия стал Новгородский государственный университет (НовГУ).

Работы по созданию ленты проходили летом 2021 года, когда учебный год и вступительные экзамены уже закончились.

Старинные интерьеры новгородской Alma Mater создали удивительную атмосферу в кадре. Эти локации создатели проекта искали и отбирали задолго до начала съемочного процесса.

Над лентой работала команда численностью около 40 человек. Кроме специалистов, в процессе приняли участие волонтеры из местных жителей. Они не только активно оказывали содействие мастерам за кадром, но и снимались в массовых сценах, создавая ощущение кипящей жизни в университете. 

В съемках картины приняли участие более 300 новгородцев. 

Предпремьерный показ кинокартины прошел в Великом Новгороде

Согласно сценарию, события в фильме развиваются в старинном живописном городе. Великий Новгород отлично подошел под это описание. Сегодня многие ленты снимаются в регионах страны, потому что режиссерам нравится показывать живописные места, где большая часть зрителей не бывала. В крупных населенных пунктах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, уже почти не осталось таких локаций.

Надя всю жизнь делала свой выбор с оглядкой на то, чтобы угодить окружению, и к 45 годам оказалась в тупике. С одной стороны, у нее есть всё, чего нет у многих — семья, работа в университете, статус. С другой — она не чувствует, что живет своей жизнью. Но насилие над своим внутренним миром не может продолжаться вечно. После измены мужа Надя понимает, что жить дальше так не может. В этот момент в её квартиру заселяется племянница Алёна, увлекающаяся стендапом, и сподвигает тетю к изменениям. Постепенно обретая гармонию с собой, Надя начинает меняться в лучшую сторону. Но сможет ли Надя отстоять своё право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем — когда родные, друзья и коллеги считают, что она нарушает общественные нормы и делают всё, чтобы этого не происходило?

В ролях

Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Nadezhda
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Semyon
Андрей Нестеренко
Андрей Нестеренко
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Антон Лаврентьев
Антон Лаврентьев
Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
Aleksey Chumakov
Сергей Дьяков
Kostya
Елена Антипова
Prorektor
Наталья Беляева
Vera
Артур Бичахчян
Armyanin
Olga Butova
Administrator
Режиссер Павел Воронин
Сценарист Павел Воронин
Композитор Nikita Biryukov, Evgeniy Khazykov, Vladislav Potapkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 апреля 2023
Дата выхода
6 апреля 2023 Россия НМГ Кинопрокат
Бюджет 39 100 000 RUR
Сборы в мире $258 205
Производство AP Entertainment
Другие названия
YA khochu! YA budu!, Я хочу! Я буду!

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 26 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3191 В жанре «комедия»  853 В жанре «мелодрама»  370 В фильмах России  472 В фильмах 2023 года  200
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Я хочу! Я буду! - Трейлер
Я хочу! Я буду! Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Я хочу! Я буду!

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Сильные стороны: актёрская игра (Гусева и партнёры), светлая визуализация города, юмор. Слабые стороны: сюжет не развивается, слабая драматургия и предсказуемость, образы местами плоские. Общая оценка зрителей — в основном положительная: фильм поднимает настроение и заставляет подумать о переменах. Рекомендовано: тем, кто хочет лёгкое романтичное кино; подходит взрослым, особенно женщинам среднего возраста, парам.
Саммари составлено ИИ на основе 12 отзывов.

Отзывы о фильме

Светлана Кузнецова 8 апреля 2023, 09:41
Фильм легкий, романтичный и жизненный. В некоторых эпизодах можно сказать - люди так быстро не меняются...По моему мнению очень смазано впечатление… Читать дальше…
Ксюша 10 апреля 2023, 16:12
Вообще не понимаю и не разделяю восторженных отзывов. Очень слабый фильм. Гусева и Дужников с Жижикиным - красавцы. Красивый город. Фильм слишком… Читать дальше…
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