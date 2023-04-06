Я хочу! Я буду!, 2023

Надя всю жизнь делала свой выбор с оглядкой на то, чтобы угодить окружению, и к 45 годам оказалась в тупике. С одной стороны, у нее есть всё, чего нет у многих — семья, работа в университете, статус. С другой — она не чувствует, что живет своей жизнью. Но насилие над своим внутренним миром не может продолжаться вечно. После измены мужа Надя понимает, что жить дальше так не может. В этот момент в её квартиру заселяется племянница Алёна, увлекающаяся стендапом, и сподвигает тетю к изменениям. Постепенно обретая гармонию с собой, Надя начинает меняться в лучшую сторону. Но сможет ли Надя отстоять своё право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем — когда родные, друзья и коллеги считают, что она нарушает общественные нормы и делают всё, чтобы этого не происходило?