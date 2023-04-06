Я хочу! Я буду!, 2023

Съемки фильма начались в июне 2021 года и проходили в Великом Новгороде. Основным местом действия стал Новгородский государственный университет (НовГУ).

Работы по созданию ленты проходили летом 2021 года, когда учебный год и вступительные экзамены уже закончились.

Старинные интерьеры новгородской Alma Mater создали удивительную атмосферу в кадре. Эти локации создатели проекта искали и отбирали задолго до начала съемочного процесса.

Над лентой работала команда численностью около 40 человек. Кроме специалистов, в процессе приняли участие волонтеры из местных жителей. Они не только активно оказывали содействие мастерам за кадром, но и снимались в массовых сценах, создавая ощущение кипящей жизни в университете.

В съемках картины приняли участие более 300 новгородцев.

Предпремьерный показ кинокартины прошел в Великом Новгороде

Согласно сценарию, события в фильме развиваются в старинном живописном городе. Великий Новгород отлично подошел под это описание. Сегодня многие ленты снимаются в регионах страны, потому что режиссерам нравится показывать живописные места, где большая часть зрителей не бывала. В крупных населенных пунктах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, уже почти не осталось таких локаций.